Μεγάλη θλίψη έχει σκορπίσει στην Ηλιούπολη ο θάνατος της 50χρονης διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου, η οποία στις 22 Σεπτεμβρίου είχε καταρρεύσει στον δρόμο, έξω από το σχολικό συγκρότημα.

Η 50χρονη είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Αφού της περαστικοί τής έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ τής έκαναν ΚΑΡΠΑ, η εκπαιδευτικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Τελικά, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή, με τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού να είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Μάλιστα, οι Αρχές εξετάζουν και τις πληροφορίες η άτυχη εκπαιδευτικός να έπαθε ανακοπή, ύστερα από θόρυβο κεραυνού.

Αύριο η κηδεία της – Η επιθυμία της οικογένειάς της

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Ηλιούπολης, η κηδεία της Βασιλικής Μαρίας Τζούβελη τελεστεί αύριο, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.

«Σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας της εκλιπούσης Βασιλικής Μαρίας Τζούβελη, μπορείτε αντί στεφάνων, να πραγματοποιήσετε δωρεά στη μνήμη της, στα Παιδικά Χωριά SOS, για την υποστήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη» σημειώνεται στην ανακοίνωση, όπου παρατίθενται και οι σχετικοί τραπεζικοί λογαριασμοί.

Στην ανακοίνωσή του, ο δήμος κάνει λόγο για «αναντικατάστατη απώλεια» και «δυσαναπλήρωτο κενό» για τον σύζυγο, τα δύο παιδιά και την οικογένειά της, αλλά και για τους συναδέλφους, τους μαθητές και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του δήμου Ηλιούπολης: