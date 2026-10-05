Βελτιωμένη είναι η κατάσταση όσον αφορά η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα, περίπου στις 11:30, σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ. Νωρίτερα, στις 12:34, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».