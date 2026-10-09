Σαν σήμερα, στις 10 Οκτωβρίου 1862, καταρρέει η βασιλεία του Όθωνα, του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας. Έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια στον θρόνο, ο Βαυαρός μονάρχης ανατρέπεται από ένα κίνημα που εξαπλώνεται γρήγορα και φτάνει στην Αθήνα, βάζοντας τέλος στην οθωνική περίοδο.

Η ανατροπή βρίσκει τον Όθωνα και τη βασίλισσα Αμαλία μακριά από την πρωτεύουσα, σε περιοδεία στην Πελοπόννησο. Τη νύχτα της 10ης προς 11η Οκτωβρίου, στρατιωτικές δυνάμεις και πολιτικοί στην Αθήνα κηρύσσουν την έκπτωσή του και συγκροτούν προσωρινή κυβέρνηση.

Η πτώση του δεν έρχεται ξαφνικά. Η βασιλεία του είχε φθαρεί από τη σύγκρουση με πολιτικές δυνάμεις, τις κατηγορίες για αυταρχισμό, τις ξένες παρεμβάσεις και την αδυναμία του βασιλικού ζεύγους να αποκτήσει διάδοχο. Είχε προηγηθεί, τον Φεβρουάριο του 1862, η εξέγερση στο Ναύπλιο, η οποία καταπνίγηκε αλλά αποκάλυψε πόσο εύθραυστο είχε γίνει πλέον το καθεστώς.

Όταν το βασιλικό ζεύγος επιστρέφει στον Πειραιά, η Αθήνα έχει ήδη χαθεί. Ο Όθωνας δεν επιχειρεί να ανακαταλάβει την εξουσία με τη βία. Επιβιβάζεται σε βρετανικό πολεμικό πλοίο μαζί με την Αμαλία και εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα.

Την εξουσία αναλαμβάνει προσωρινά η Τριανδρία των Δημητρίου Βούλγαρη, Κωνσταντίνου Κανάρη και Μπενιζέλου Ρούφου. Ακολουθεί μια περίοδος πολιτικής μετάβασης και αναζήτησης νέου μονάρχη, η οποία θα καταλήξει το 1863 στην επιλογή του Γεωργίου Α΄.

Ο Όθωνας επιστρέφει στη Βαυαρία και πεθαίνει το 1867 στη Βαμβέργη. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, συνέχισε μέχρι το τέλος της ζωής του να φορά την ελληνική φουστανέλα, ένα παράδοξο υστερόγραφο για τον βασιλιά που κυβέρνησε την Ελλάδα επί τρεις δεκαετίες, αλλά τελικά αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

680: Διεξάγεται η Μάχη της Καρμπάλα, στο σημερινό Ιράκ, όπου σκοτώνεται ο Χουσαΐν ιμπν Αλί, εγγονός του Μωάμεθ. Ο θάνατός του γίνεται θεμελιώδες γεγονός της σιιτικής παράδοσης και τιμάται κάθε χρόνο κατά την Ασούρα.

1780: Πλήττει την Καραϊβική ο Μεγάλος Τυφώνας του 1780, ο φονικότερος τυφώνας που έχει καταγραφεί στην ιστορία του Ατλαντικού. Μέσα σε λίγες ημέρες προκαλεί τον θάνατο τουλάχιστον 22.000 ανθρώπων, με ορισμένες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τα θύματα περίπου στις 27.500.

1862: Καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα στην Ελλάδα. Την εξουσία αναλαμβάνει προσωρινή κυβέρνηση υπό τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή νέου βασιλιά.

1908: Αρχίζει να λειτουργεί το Παρθεναγωγείο Βόλου, με διευθυντή τον Αλέξανδρο Δελμούζο. Οι πρωτοποριακές παιδαγωγικές μέθοδοι και η χρήση της δημοτικής θα προκαλέσουν σφοδρές αντιδράσεις και τα περίφημα «Αθεϊκά του Βόλου».

1935: Ο Γεώργιος Κονδύλης, με τη στήριξη ανώτατων αξιωματικών, ανατρέπει την κυβέρνηση του Παναγή Τσαλδάρη, καταλύει ουσιαστικά τη Β΄ Ελληνική Δημοκρατία και ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του βασιλιά Γεωργίου Β΄.

1964: Στη Σύμη εγκαινιάζεται η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα, σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα νησιά.

1964: Αρχίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, οι πρώτοι που μεταδίδονται διεθνώς ζωντανά μέσω δορυφορικής τεχνολογίας, σηματοδοτώντας νέα εποχή στην παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη του αθλητισμού.

1970: Τα Φίτζι αποκτούν την ανεξαρτησία τους έπειτα από 96 χρόνια βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας.

1973: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Σπύρο Άγκνιου παραιτείται εν μέσω έρευνας για διαφθορά, αφού δηλώνει no contest σε κατηγορία φοροδιαφυγής. Είναι μόλις ο δεύτερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που παραιτείται.

1975: Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον παντρεύονται για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά στη Μποτσουάνα. Ο δεύτερος γάμος τους θα διαρκέσει λιγότερο από έναν χρόνο.

1993: Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου επιστρέφει στην εξουσία, κερδίζοντας τις βουλευτικές εκλογές με 46,88% και 170 έδρες. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 111 έδρες.

1997: Η Νατάσα Αθήνη-Τσούνη χαστουκίζει τη Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου μπροστά στις κάμερες, στη Στοά του Βιβλίου. Το απρόσμενο περιστατικό καταγράφεται στην τηλεοπτική ιστορία της δεκαετίας του ’90.

2003: Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Σιρίν Εμπάντι, Ιρανή δικηγόρο και υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γίνεται η πρώτη Ιρανή και η πρώτη μουσουλμάνα γυναίκα που τιμάται με το βραβείο.

2005: Χριστιανοδημοκράτες/Χριστιανοκοινωνιστές και Σοσιαλδημοκράτες συμφωνούν στη Γερμανία στον σχηματισμό μεγάλου συνασπισμού, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η Άνγκελα Μέρκελ να γίνει η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της χώρας.

Γεννήσεις

1813 – Τζουζέπε Βέρντι (Giuseppe Verdi), Ιταλός συνθέτης, από τους κορυφαίους δημιουργούς στην ιστορία της όπερας. Γεννημένος στη Ρονκόλε της Πάρμα, συνέθεσε έργα που σημάδεψαν τον 19ο αιώνα, όπως ο «Ριγκολέτο» (1851), η «Τραβιάτα» (1853), ο «Τροβατόρε» και ο «Ναμπούκο» (1842), που ανέδειξε το πατριωτικό χορωδιακό «Va, pensiero» σε ύμνο της ιταλικής ενοποίησης. Με το πάθος, τη δραματική ένταση και τις αξέχαστες μελωδίες του, μίλησε κατευθείαν στην ψυχή του κοινού, συνδέοντας την τέχνη του με το εθνικό αίσθημα των Ιταλών. Η μουσική του συνεχίζει να συγκινεί παγκοσμίως, καθιερώνοντάς τον ως θεμελιωτή της όπερας του 19ου αιώνα.

1954 – Φερνάντο Σάντος (Fernando Santos), Πορτογάλος προπονητής ποδοσφαίρου, γνωστός για τη μεθοδικότητα, τη στρατηγική του σκέψη και τον χαμηλών τόνων χαρακτήρα του. Γεννημένος στη Λισαβόνα, εργάστηκε σε μεγάλους συλλόγους της Ελλάδας όπως ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας (2010–2014) οδήγησε την ομάδα σε ιστορικές προκρίσεις, με κορυφαία στιγμή τη φάση των «16» του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Στη συνέχεια ανέλαβε την Εθνική Πορτογαλίας, με την οποία κατέκτησε το Euro 2016 και το Nations League 2019, γράφοντας ιστορία για τη χώρα του. Θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές εθνικών ομάδων στην Ευρώπη.

Θάνατοι

1831 – Γεώργιος Π. Μαυρομιχάλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και μέλος της ιστορικής μανιάτικης οικογένειας Μαυρομιχαλαίων. Γιος του Πετρόμπεη, πολέμησε στον Αγώνα του 1821, αλλά έμεινε στην ιστορία για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, στις 27 Σεπτεμβρίου 1831, έξω από τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Η πράξη του, μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο, συνδέθηκε με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής και τη σύγκρουση του Κυβερνήτη με τις τοπικές ηγεμονικές οικογένειες. Μετά τη δολοφονία συνελήφθη και εκτελέστηκε, αφήνοντας πίσω του μια αμφιλεγόμενη αλλά καθοριστική παρουσία στην ταραγμένη πρώτη περίοδο του ελληνικού κράτους.

1951 – Γεώργιος Βλάχος, Έλληνας λόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής της εφημερίδας «Καθημερινή» το 1919, η οποία καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο σημαντικά έντυπα του ελληνικού Τύπου. Γεννημένος το 1872, διακρίθηκε για το καυστικό ύφος και τη διεισδυτική του γραφή, ενώ η εφημερίδα του εξέφραζε μια συντηρητική και φιλοβασιλική γραμμή, επηρεάζοντας σημαντικά την κοινή γνώμη.

1963 – Εντίθ Πιάφ (Édith Piaf), Γαλλίδα τραγουδίστρια, γνωστή ως το «Μικρό Σπουργίτι» της γαλλικής μουσικής σκηνής. Γεννημένη στο Παρίσι το 1915, έζησε μια ζωή γεμάτη δυσκολίες και πάθη, τα οποία αποτυπώθηκαν στη μοναδική, συγκινητική φωνή της. Με τραγούδια όπως το θρυλικό «La Vie en Rose» και το «Non, Je Ne Regrette Rien», άγγιξε εκατομμύρια ψυχές σε όλο τον κόσμο, εκφράζοντας τον πόνο, τον έρωτα και την ελπίδα. Παρά την τραγικότητα της προσωπικής της ζωής, κατόρθωσε να γίνει το απόλυτο σύμβολο του γαλλικού chanson, αφήνοντας πίσω της μια ανυπέρβλητη μουσική κληρονομιά.

1985 – Όρσον Γουέλς (Orson Welles), Αμερικανός σκηνοθέτης, ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός, από τις πιο εμβληματικές μορφές του κινηματογράφου. Γεννημένος το 1915, έμεινε στην ιστορία με το αριστούργημά του «Πολίτης Κέιν» (1941), που θεωρείται από πολλούς η σημαντικότερη ταινία όλων των εποχών για την καινοτόμα σκηνοθεσία και αφήγησή του. Πριν από αυτό είχε προκαλέσει αίσθηση με τη ραδιοφωνική του διασκευή στον «Πόλεμο των Κόσμων» (1938), που σκόρπισε πανικό στις ΗΠΑ. Η καριέρα του συνδύασε λαμπρές στιγμές με οικονομικές δυσκολίες, αλλά η καλλιτεχνική του τόλμη επηρέασε βαθιά τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Θεωρείται διαχρονικό σύμβολο δημιουργικής ιδιοφυΐας και καινοτομίας.

2004 – Κρίστοφερ Ριβ (Christopher Reeve), Αμερικανός ηθοποιός, που έμεινε αθάνατος στη μνήμη του κοινού ως ο κινηματογραφικός Σούπερμαν στη σειρά ταινιών της δεκαετίας του ’70 και ’80. Γεννημένος το 1952, ξεχώρισε για το επιβλητικό παρουσιαστικό και το χαρισματικό του παίξιμο, ενσαρκώνοντας τον ήρωα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο. Το 1995 τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα ιππασίας που τον άφησε τετραπληγικό, όμως από τότε αφιερώθηκε στον αγώνα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη χρηματοδότηση ερευνών για θεραπείες παράλυσης μέσω του Christopher Reeve Foundation. Ο θάνατός του το 2004 προκάλεσε συγκίνηση παγκοσμίως, αλλά η δύναμη και το κουράγιο του συνεχίζουν να εμπνέουν.

Ευλάμπιος, Ευλαμπία

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