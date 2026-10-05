Η επόμενη γενιά του 112, το Next Generation 112 (NG112) παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης Αθανάσιος Μπαλάφας, καθώς και εκπρόσωποι των αναδόχων εταιρειών του έργου (Telekom Ελλάδος, Satways κ.ά.).

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του Υπουργείου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Τι φέρνει η επόμενη γενιά του 112: Εφαρμογή για κινητά, επικοινωνία με βίντεο και real time text

Η πλέον εμβληματική αλλαγή του NG112 είναι ότι η επικοινωνία με τις αρχές παύει να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλήση. Το σύστημα αποκτά τη δική του εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα με την ονομασία e112 (διαθέσιμη σε App Store και Google Play), διευρύνοντας τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης.

Οι νέες δυνατότητες του συστήματος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

-Βιντεοκλήσεις & Αμφίδρομα Μηνύματα: Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Text – RTT).

-Σιωπηλή Κλήση (Silent Button): Ειδικό κομβίο σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει.

-Προηγμένος Γεωεντοπισμός: Ταχύτατος και υψηλής ακρίβειας προσδιορισμός της θέσης του καλούντος (μέσω GPS της εφαρμογής e112, AML μέσω SMS/HTTPS) και άμεση διαβίβαση των συντεταγμένων στους εμπλεκόμενους φορείς.

-Next Generation eCall: Αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από οχήματα σε περίπτωση ατυχήματος, συνοδευόμενη από κρίσιμα τεχνικά δεδομένα της σύγκρουσης.

Καθολική προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία

Όπως επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποτελεί εθνική επιλογή που εναρμονίζεται με την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030.

Με την ενσωμάτωση του Real-Time Text, των βιντεοκλήσεων και των μηνυμάτων, τα άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας αποκτούν πλέον αυτόνομη και άμεση δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια.

Στο επίπεδο των υποδομών, ανακοινώθηκε ότι εγκαταστάθηκε το κεντρικό λογισμικό ENGAGE112 με 400 σύγχρονες θέσεις εργασίας, το οποίο προσφέρει έξυπνη αυτόματη κατανομή των εισερχόμενων επικοινωνιών. Το σύστημα δημιουργεί μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το Λιμενικό Σώμα, ενισχύοντας τον συντονισμό τους.

Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση, η νέα αρχιτεκτονική του NG112 διασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία και υψηλή διαθεσιμότητα της τάξης του 99,999%, εγγυώμενη ότι ο μηχανισμός θα ανταποκρίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε κάθε έκτακτη ανάγκη, δίχως να «πέφτει» η υπηρεσία.ε έκτακτη ανάγκη, δίχως να «πέφτει» η υπηρεσία.