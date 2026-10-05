Μία ακόμη μαύρη σελίδα γράφτηκε στους δρόμους της Αττικής με ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στην Πετρούπολη να κόβει το νήμα της ζωής ενός μόλις 24χρονου νέου.

Όλα συνέβησαν όταν δύο μοτοσικλέτες κινούνταν στην οδό 25ης Μαρτίου, με κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Θηβών προς την οδό Ολυμπίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ύψος της συμβολής με την οδό Κωστή Παλαμά, η πρώτη μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο ανήλικοι, ένας 17χρονος οδηγός και μία επίσης ανήλικη συνεπιβάτιδα, επιχείρησε ξαφνικό ελιγμό. Ο 17χρονος έστριψε αριστερά με σκοπό να ανέβει στο πεζοδρόμιο, κόβοντας την πορεία της δεύτερης μοτοσικλέτας που κινούνταν ομόρροπα πίσω του.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και αναπόφευκτη, με αποτέλεσμα ο 24χρονος οδηγός της δεύτερης μηχανής να βρεθεί στο οδόστρωμα, φέροντας εξαιρετικά σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο 24χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου δυστυχώς οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το μοιραίο. Για τον άτυχο νέο, μάλιστα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στην πρώτη μηχανή μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», φέροντας ελαφρά τραύματα, ενώ από τον 17χρονο οδηγό ελήφθη δείγμα αίματος για τις απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις και ανίχνευση αλκοόλ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, παραμένοντας φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

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