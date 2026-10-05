Τη στιγμή του σοκαριστικού τροχαίου, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου, κατέγραψε η κάμερα, με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που δημοσιεύει το sinidisi.gr, το αυτοκίνητο με τον αριθμό 29, που οδηγεί ο 31χρονος οδηγός του Αγωνιστικού Συλλόγου Ηρακλείου, Φώτης Πούλιος, χάνει τον έλεγχο και βγαίνει εκτός του δρόμου, πάνω σε δεξιά στροφή της απαιτητικής ειδικής διαδρομής.

Δείτε τη στιγμή του τροχαίου:

Ο νεαρός οδηγός, αφού απεγκλωβίστηκε από το όχημα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Στη συνέχεια, ωστόσο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Λέσχη Φίλων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Αγρινίου (ΦΙΛ.Μ.Α.), το αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας.

«Ο Φώτης είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της πόλης μας, και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και να έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Αυτές τις ώρες, το μόνο που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος. Φώτη, οι σκέψεις και οι ευχές όλων μας είναι μαζί σου. Σιδερένιος και γρήγορα κοντά μας», επισημαίνει η ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου, ζητώντας να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών τόσο για την κατάσταση της υγείας του όσο και για τις συνθήκες του ατυχήματος.