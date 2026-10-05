Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στη Λάρισα, όταν έκρηξη σε συνεργείο οχημάτων στην οδό Βόλου προκάλεσε πυρκαγιά και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00, σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα συστήματα υγραεριοκίνησης, ενώ ο δυνατός κρότος ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση.

Η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε αρκετά σημεία της ευρύτερης περιοχής, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να φτάνουν στο σημείο, ενώ κινητοποιήθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες του onlarissa αναφέρουν ότι μέσα στον χώρο της επιχείρησης βρίσκονταν τρεις άνθρωποι όταν συνέβη η έκρηξη. Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για ελαφρά εγκαύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για κάποιον σοβαρά τραυματία.

Το τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και αποτελεί αντικείμενο έρευνας της Πυροσβεστικής. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπήρξε σχέση με αέριο ή με εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο συνεργείο, ωστόσο καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

«Εκκωφαντικός θόρυβος και ωστικό κύμα»

Ο αυτόπτης μάρτυρας Βασίλης Μαραμάς, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο όταν σημειώθηκε το περιστατικό, έκανε λόγο για πολύ ισχυρή έκρηξη και έντονο ωστικό κύμα.

«Έγινε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, έκρηξη, ωστικό κύμα. Ευτυχώς είναι όλοι καλά, είναι με ελαφριά εγκαύματα. Σαφώς υπάρχουν υλικές ζημιές», ανέφερε.

Όπως είπε, την ώρα της έκρηξης υπήρχαν τρία άτομα μέσα στην επιχείρηση.

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο ήχος της έκρηξης ήταν τόσο δυνατός, ώστε εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες γειτονικών επιχειρήσεων βγήκαν αμέσως έξω για να δουν τι είχε συμβεί.

«Ακούσαμε την έκρηξη και βγήκαμε έξω. Ευτυχώς, από ό,τι μάθαμε, δεν έπαθαν τίποτα οι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάτι δεν πήγε καλά κατά τη διάρκεια εργασίας»

Στη λειτουργία του συνεργείου επί σειρά ετών αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Νίκος Μπίλης, ο οποίος σημείωσε ότι γνωρίζει τους ανθρώπους της επιχείρησης εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Η επιχείρηση είναι πάνω από 15 χρόνια. Πολύ καλά παιδιά», ανέφερε.

Ο ίδιος, επικαλούμενος τη δική του εμπειρία από τον χώρο των συνεργείων, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το περιστατικό ενδεχομένως να συνδέεται με κάποια εργασία που γινόταν σε σύστημα αερίου.

«Μάλλον κατά την τοποθέτηση φιάλης ή σε κάποια εργασία από κάτω κάτι δεν πήγε καλά», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να δημιουργήθηκε σπινθήρας, σημείωσε ότι κατά τη δοκιμή ενός οχήματος μπορεί να υπάρξει ανάφλεξη μέσα από το σύστημα λειτουργίας του κινητήρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Βασίλης Μαραμάς και στην έντονη κυκλοφορία που παρατηρείται στην οδό Βόλου, υποστηρίζοντας ότι το κυκλοφοριακό φορτίο δυσκόλεψε την άμεση προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων.

«Αν η Βόλου είχε λιγότερη κίνηση, η Πυροσβεστική θα ήταν εδώ στον μισό χρόνο και η ζημιά θα ήταν ούτε η μισή. Δεν φταίει σαφώς η Πυροσβεστική που καθυστέρησε. Φταίει η τρομακτική κίνηση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα στην περιοχή είναι γνωστό εδώ και χρόνια και οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες έχουν επανειλημμένα ζητήσει να αντιμετωπιστεί.

«Φωνάζουμε όλοι, όλη η Βόλου φωνάζει εδώ και χρόνια γι’ αυτό το πράγμα. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να λυθεί», πρόσθεσε.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η έκρηξη.