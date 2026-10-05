Να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους αποφάσισαν οι αλιείς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι από την 1η Οκτωβρίου έχουν παρατάξει τα σκάφη τους στον Θερμαϊκό Κόλπο, στην Παλαιά Παραλία, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους στις ιχθυόσκαλες.

«Εδώ και πέντε μέρες δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά, τώρα δεν θα υπάρχουν ούτε και εισαγωγής», επεσήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρήνης-Καλαμαριάς και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας, Δημήτρης Τσιπούρας, επισημαίνοντας ότι τα αλιεύματα που διατίθενται αυτή την περίοδο στην αγορά είναι στην πλειονότητά τους κατεψυγμένα.

Στη Νέα Μηχανιώνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αλιείς απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση τεσσάρων φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον κ. Τσιπούρα, τρία από τα φορτηγά προορίζονταν για τη Θεσσαλονίκη και ένα για την Καβάλα, ενώ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «με τη δράση μας κανένα δεν ξεφόρτωσε».

Οι συγκεντρωμένοι έστησαν μπλόκο στον δρόμο που οδηγεί στις εγκαταστάσεις, τοποθετώντας παλέτες και ανάβοντας μικρή εστία φωτιάς, με αποτέλεσμα τα φορτηγά να παραμείνουν ακινητοποιημένα και τα φορτία να μην διακινηθούν.

Οι αλιείς αναμένεται να καθορίσουν εντός της ημέρας τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Τσιπούρα, η παρέμβαση στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας θα συνεχιστεί και σήμερα. «Θα εμποδίσουμε τη διακίνηση εισαγόμενων αλιευμάτων, ό,τι και να γίνει», σημειώνει.

Σύμφωνα με τους ίδιους, περίπου το 90% των εισαγόμενων ψαριών που φτάνουν στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας προέρχεται από την Τουρκία και τη Βουλγαρία.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Οι δράσεις των αλιέων έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κλάδο να προαναγγέλλει περαιτέρω κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες. Όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτιων Αλιέων Ελλάδας και Αλιευτικού Τουρισμού, Μάνθος Παγώνης, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αποκλεισμός στην Ιχθυόσκαλα του Πειραιά, ενώ το βράδυ αναμένεται νέα κινητοποίηση στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Παράλληλα, στη δράση αναμένεται να συμμετάσχουν και αλιείς από νησιωτικές περιοχές, προετοιμάζοντας αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Βασικό αίτημα του κλάδου είναι η μείωση του κόστους του ναυτικού πετρελαίου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν οι αλιείς, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ζητούν μέτρα για τη στήριξη και τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας.

Στα προβλήματα που θέτουν περιλαμβάνονται ακόμη οι ζημιές στα αλιευτικά δίχτυα από δελφίνια, καθώς και οι επιπτώσεις που προκαλεί η παρουσία φυτοπλαγκτόν. Οι αλιείς διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και ζητώντας παρεμβάσεις για τη στήριξη του κλάδου.