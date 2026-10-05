Σε διεθνή συνέδρια στην Ινδονησία και τη Σαουδική Αραβία, αντίστοιχα, συμμετείχαν τις τελευταίες μέρες ο Μουφτής Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ, και ο Τοποτηρητής της Μουφτείας Κομοτηνής Γιασάρ Σερήφ Δαμάδογλου.

Ο Μουφτής Διδυμοτείχου, κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού Θρησκευτικών Υποθέσεων της Ινδονησίας, συμμετείχε στο International Grand Imam Conference 2026 (IGIC 2026), το οποίο πραγματοποιήθηκε από 25 έως 28 Σεπτεμβρίου στην Τζακάρτα.

Στο διεθνές συνέδριο συμμετείχαν Μουφτήδες, Ιμάμηδες και ανώτατοι θρησκευτικοί εκπρόσωποι από 50 χώρες. Κεντρικά θέματα ήταν η αρμονία των τεμενών, η θρησκευτική διπλωματία και η παγκόσμια ειρήνη.

Εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο Εμίν Σερίφ παρουσίασε στους συμμετέχοντες στοιχεία σχετικά με τη θρησκευτική, πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα των μουσουλμάνων της Θράκης.

Κατά την παραμονή του στην Τζακάρτα, συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, συνοδευόμενος από τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Ινδονησία, Δημήτριο Μιχαλοπούλο, με τον Υπουργό Θρησκευτικών Υποθέσεων της Ινδονησίας και επικεφαλής Ιμάμη του Μεγάλου Τεμένους Ιστικλάλ, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ινδονησίας Anis Matta, καθώς και με άλλους ανώτατους κρατικούς και θρησκευτικούς αξιωματούχους.

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μουσουλμανικών κοινωνιών, η θρησκευτική και πολιτιστική συνεργασία, καθώς και η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων.

Ο Τοποτηρητής Μουφτής Κομοτηνής συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Μεδίνα, στη Σαουδική Αραβία, στο οποίο πήραν μέρος περισσότεροι από 30 Μουφτήδες και 54 ομιλητές από 34 χώρες, μεταξύ θρησκευτικών ηγετών, ακαδημαϊκών και ερευνητών.

Κατά την παρέμβασή του, ο Μουφτής Κομοτηνής υπογράμμισε τη σημασία της μάθησης και της συνύπαρξης για τη διόρθωση εσφαλμένων αντιλήψεων σχετικά με το Ισλάμ, τονίζοντας ότι η ουσιαστική γνώση και η άμεση γνωριμία των μουσουλμάνων με τη θρησκεία τους συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόησή της και στην καλλιέργεια μιας ισορροπημένης προσέγγισης.

Σε αναρτήσεις των δύο Μουφτειών επισημαίνεται πως οι παραπάνω συμμετοχές ήταν σημαντικές ευκαιρίες, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα τους, και οι Μουφτήδες παρουσίασαν τη Θράκη ως ένα ξεχωριστό παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης, αλληλοσεβασμού και συνεργασίας χριστιανών και μουσουλμάνων.