Πλήθος ερωτημάτων για τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται ορισμένες εξετάσεις πιστοποίησης ξένων γλωσσών εγείρει η αύξηση των φορέων που πραγματοποιούν εξετάσεις, αλλά και η δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης, ακόμη και από το σπίτι.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, η συζήτηση δεν αφορά κατ’ ανάγκη με την αυστηρή έννοια του όρου, δηλαδή έγγραφα που εμφανίζονται ως εκδοθέντα από έναν φορέα, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν εκδοθεί από αυτόν. Το ζήτημα αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών και, κυρίως, τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται οι εξετάσεις, διευκρίνισε ο κ. Παπαϊωάννου.

«Αυτό για το οποίο μιλάμε είναι περιπτώσεις που γίνεται πιστοποίηση ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις διαφημίσεις φορέων πιστοποίησης, οι οποίες, όπως υποστήριξε, σε ορισμένες περιπτώσεις υπόσχονται ποσοστά επιτυχίας που φτάνουν το 99%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τέτοιες διαφημίσεις δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματικές και τις περιπτώσεις στις οποίες διαφημίζεται ότι κάποιος μπορεί να προετοιμαστεί για την απόκτηση πιστοποιητικού επιπέδου Proficiency μέσα σε δύο έως τέσσερις μήνες.

Το βασικό ζήτημα, ανέφερε, δεν είναι μόνο ποιος φορέας εξετάζει, αλλά με ποιες συνθήκες πραγματοποιείται η εξέταση.

Όπως εξήγησε ο Θάνος Παπαϊωάννου, στο παρελθόν οι εξετάσεις γίνονταν με φυσική παρουσία και από περιορισμένο αριθμό φορέων. Σήμερα, υπάρχει μεγάλος αριθμός πιστοποιημένων φορέων και, παράλληλα, πολλοί φορείς που υλοποιούν τις εξετάσεις σε όλη τη χώρα.

«Οι πιστοποιημένοι φορείς πλέον είναι πάνω από 50», ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου, προσθέτοντας ότι ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, τόνισε, η εξ αποστάσεως εξέταση. Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται από το σπίτι δημιουργούν ένα δύσκολο ζήτημα ως προς την ταυτοποίηση του εξεταζόμενου και τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχει εξωτερική βοήθεια.

«Η υπηρεσία προσλήψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΑΣΕΠ, ας το πούμε το ευρωπαϊκό, πασχίζει εδώ και μερικά χρόνια να φτιάξει μια τέτοια διαδικασία με εγγυήσεις και δικλείδες, ούτως ώστε να μπορεί κανείς να είναι σπίτι, να εξεταστεί και να ταυτοποιηθεί», επισήμανε ο κ. Παπαϊωάννου.

Ακόμη και σήμερα δεν έχουν βρεθεί ασφαλείς μέθοδοι που να εγγυώνται πλήρως την αξιοπιστία μιας τέτοιας διαδικασίας, πρόσθεσε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι στο μέλλον, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, θα υπάρξουν πιο αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις για την εξ αποστάσεως εξέταση: «Πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια από τώρα, αν υπάρχει πρόθεση και σε επίπεδο ΑΣΕΠ και σε επίπεδο άλλων χωρών, θα μπορέσουμε να βρούμε ασφαλείς μεθόδους. Αυτή τη στιγμή, όμως, δεν έχουμε βρει ασφαλείς».

Σε άλλο σημείο, έθεσε ένα ακόμη ζήτημα που αφορά την αναγνώριση της γνώσης ξένης γλώσσας μέσω εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό.

Όπως είπε, υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που διαφημίζουν μεταπτυχιακά προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι η ολοκλήρωσή τους οδηγεί παράλληλα και στην αναγνώριση της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ως προσόν για πρόσληψη στο Δημόσιο.

«Στην ίδια διαφήμιση έγραφε οι σημειώσεις για τα μαθήματα στα ελληνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας ζήτημα ως προς το κατά πόσο ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που πραγματοποιείται με τέτοιες συνθήκες μπορεί να αποτελεί τεκμήριο άριστης γνώσης της γλώσσας στην οποία υποτίθεται ότι πραγματοποιούνται οι σπουδές.

Τι προτείνει το ΑΣΕΠ

Ο Θάνος Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση στο πρόβλημα, αλλά απαιτείται συνδυασμός παρεμβάσεων.

Μεταξύ των προτάσεων που έθεσε στο «τραπέζι» είναι η ενεργοποίηση και ενίσχυση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, ώστε να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική στην αγορά των ιδιωτικών πιστοποιήσεων.

Επιπλέον, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της αναγνώρισης της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας αποκλειστικά μέσω εξ αποστάσεως σπουδών στο εξωτερικό, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον έλεγχο της αυθεντικότητας εργασιών και της πραγματικής συμμετοχής του φοιτητή σε ένα πρόγραμμα σπουδών.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αποκάλυψε, επίσης, ότι εξετάζεται, σε βάθος χρόνου, το ενδεχόμενο η γνώση ξένων γλωσσών να αξιολογείται απευθείας μέσω του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο Δημόσιο, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε πιστοποιητικά τρίτων φορέων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να εξεταστεί «σε έναν ορίζοντα τεσσάρων ετών από σήμερα», καθώς απαιτείται προετοιμασία και θεσμική οργάνωση.

Παράλληλα, υπάρχει ήδη πρόβλεψη στο προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων για τη δημιουργία κρατικού φορέα που θα εποπτεύει τις πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών, μια διάταξη που, σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί.

Στο ερώτημα γιατί δεν υπάρχει σήμερα ένας φορέας που να μπορεί να ελέγξει στην πράξη τους δεκάδες οργανισμούς που πραγματοποιούν εξετάσεις, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ απάντησε: «Καταρχήν δεν έχει κανείς την αρμοδιότητα να το κάνει».

Όπως εξήγησε, το ΑΣΕΠ δεν έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει τι συμβαίνει μέσα στην Ελλάδα κατά τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων από τους συγκεκριμένους φορείς. «Πρέπει να ενεργοποιηθεί η διάταξη που προβλέπει το πώς πιστοποιούνται οι φορείς για τη γνώση ξένων γλωσσών», τόνισε.

Αναγνώρισε ότι πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι το σύστημα έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και υπογράμμισε ότι απαιτούνται σύγχρονες διαδικασίες αλλά και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι το ΑΣΕΠ έχει ήδη ενημερώσει την κυβέρνηση και τη Βουλή για το ζήτημα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι, εφόσον υπάρξει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας και όχι ένας διάλογος χωρίς κατάληξη, μπορούν να βρεθούν λύσεις.

Τα επόμενα βήματα για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αναφέρθηκε και στον προγραμματισμό των επόμενων διαδικασιών προσλήψεων.

Όπως είπε, τα οριστικά αποτελέσματα για την Τεχνολογική Εκπαίδευση έχουν ήδη εκδοθεί, ενώ τα αποτελέσματα για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση αναμένονται το αργότερο την επόμενη εβδομάδα.

Επίσης, έχει σταλεί για δημοσίευση η προκήρυξη για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, ενώ θα ακολουθήσουν διαδικασίες για άτομα με αναπηρία, με περίπου 1.500 θέσεις.

Όσον αφορά τον προγραμματισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2027, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι αναμένεται να είναι περίπου 20.000, με τις θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης να καλύπτονται από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του 2025, ενώ άλλες κατηγορίες θα ακολουθήσουν διαφορετικές διαδικασίες, με μοριοδότηση.

Το 2027 ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2027, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Αρχής, ωστόσο, η ακριβής χρονική τοποθέτηση θα εξαρτηθεί από μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων και ο εκλογικός κύκλος.

Ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε ότι, παρότι πλέον ο νόμος δεν προβλέπει αναστολή των διαδικασιών του ΑΣΕΠ κατά την προεκλογική περίοδο, δεν θα ήταν συνετό να διεξαχθεί ένας γραπτός διαγωνισμός με δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους μέσα σε προεκλογική περίοδο.

«Γραπτό διαγωνισμό με 40.000 υποψηφίους και 50.000 υποψηφίους δεν είναι συνετό να κάνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.