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Οι νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία ισχύουν τη σχολική χρονιά 2026-2027 με αποτέλεσμα να τεθούν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και νέα όρια στις μερίδες.

Μέχρι φέτος στα κυλικεία των σχολείων ίσχυε η υγειονομική διάταξη του 2013 ενώ τώρα τίθεται σε ισχύ νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2026-2027.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένα ανώτατα βάρη/μερίδες για πολλά προϊόντα.

Μίκρυναν οι μερίδες

Οι τιμές δεν άλλαξαν, αλλά οι μερίδες μίκρυναν όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ του Mega.

Ίδια τιμή → μικρότερη ποσότητα → υψηλότερη τιμή ανά κιλό

  • Τυρόπιτα: 1,30 € για 140 γρ. → 1,30 € για έως 100 γρ.
  • Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου: 9,29 €/κιλό → 13 €/κιλό +40%/ κιλό
  • Κουλούρι: 0,60 € για 95 γρ. → 0,60 € για έως 80 γρ.
  • Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου: έως 6,32 €/κιλό → έως 7,50 €/κιλό +19% / κιλό

Οι σημαντικότερες αλλαγές στα βάρη (πριν / τώρα):

  • Τυρόπιτα / πίτα λαχανικών / τυροκούλουρο: 140 γρ. → έως 100 γρ.
  • Κουλούρι: τουλάχιστον 95 γρ. → έως 80 γρ.
  • Αποξηραμένα φρούτα: έως 50 γρ. → έως 30 γρ.
  • Μπισκότα: έως 60 γρ. → έως 50 γρ.
  • Σταφιδόψωμο / μουστοκούλουρο: έως 60 γρ. → έως 50 γρ.
  • Πίτσα: έως 100 γρ.
  • Ψωμί σάντουιτς / τοστ: έως 80 γρ.
  • Μπάρες δημητριακών / παστέλι / χαλβάς: έως 40 γρ.
  • Γάλα / κεφίρ / αριάνι / χυμοί: έως 250 ml
  • Γιαούρτι: έως 200 γρ.

Ποια προϊόντα αποκλείονται

Αλλαντικά/επεξεργασμένο κρέας:

  • Ζαμπόν
  • Μπέικον
  • Πάριζα
  • Μορταδέλα
  • Λουκάνικα
  • Αλλαντικό γαλοπούλας ή κοτόπουλου
  • Γύρος
  • Σουβλάκι
  • Σνίτσελ
  • Μπιφτέκι
  • Κοτομπουκιές

Πίτες/πίτσες με αλλαντικά
  • Λουκανικόπιτα
  • Ζαμπονοτυρόπιτα
  • Πίτσα με αλλαντικά

Γλυκά

  • Κέικ
  • Τσουρέκι
  • Ντόνατς
  • Κρουασάν

Σνακ/γλυκά

  • Πατατάκια
  • Γαριδάκια
  • Σοκολάτες
  • Παγωτά
  • Γρανίτες
  • Τσίχλες
  • Καραμέλες
  • Αλείμματα σοκολάτας

Ποτά

  • Αναψυκτικά
  • Ενεργειακά ποτά
  • Ο καφές διατίθεται μόνο στο προσωπικό