Οι νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία ισχύουν τη σχολική χρονιά 2026-2027 με αποτέλεσμα να τεθούν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και νέα όρια στις μερίδες.

Μέχρι φέτος στα κυλικεία των σχολείων ίσχυε η υγειονομική διάταξη του 2013 ενώ τώρα τίθεται σε ισχύ νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2026-2027.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένα ανώτατα βάρη/μερίδες για πολλά προϊόντα.

Μίκρυναν οι μερίδες

Οι τιμές δεν άλλαξαν, αλλά οι μερίδες μίκρυναν όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ του Mega.

Ίδια τιμή → μικρότερη ποσότητα → υψηλότερη τιμή ανά κιλό

Τυρόπιτα: 1,30 € για 140 γρ. → 1,30 € για έως 100 γρ.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου: 9,29 €/κιλό → 13 €/κιλό +40%/ κιλό

Κουλούρι: 0,60 € για 95 γρ. → 0,60 € για έως 80 γρ.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου: έως 6,32 €/κιλό → έως 7,50 €/κιλό +19% / κιλό

Οι σημαντικότερες αλλαγές στα βάρη (πριν / τώρα):

Τυρόπιτα / πίτα λαχανικών / τυροκούλουρο: 140 γρ. → έως 100 γρ.

Κουλούρι: τουλάχιστον 95 γρ. → έως 80 γρ.

Αποξηραμένα φρούτα: έως 50 γρ. → έως 30 γρ.

Μπισκότα: έως 60 γρ. → έως 50 γρ.

Σταφιδόψωμο / μουστοκούλουρο: έως 60 γρ. → έως 50 γρ.

Πίτσα: έως 100 γρ.

Ψωμί σάντουιτς / τοστ: έως 80 γρ.

Μπάρες δημητριακών / παστέλι / χαλβάς: έως 40 γρ.

Γάλα / κεφίρ / αριάνι / χυμοί: έως 250 ml

Γιαούρτι: έως 200 γρ.

Ποια προϊόντα αποκλείονται

Αλλαντικά/επεξεργασμένο κρέας:

Ζαμπόν

Μπέικον

Πάριζα

Μορταδέλα

Λουκάνικα

Αλλαντικό γαλοπούλας ή κοτόπουλου

Γύρος

Σουβλάκι

Σνίτσελ

Μπιφτέκι

Κοτομπουκιές

Πίτες/πίτσες με αλλαντικά

Λουκανικόπιτα

Ζαμπονοτυρόπιτα

Πίτσα με αλλαντικά

Γλυκά

Κέικ

Τσουρέκι

Ντόνατς

Κρουασάν

Σνακ/γλυκά

Πατατάκια

Γαριδάκια

Σοκολάτες

Παγωτά

Γρανίτες

Τσίχλες

Καραμέλες

Αλείμματα σοκολάτας

Ποτά