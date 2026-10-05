Οι νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία ισχύουν τη σχολική χρονιά 2026-2027 με αποτέλεσμα να τεθούν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και νέα όρια στις μερίδες.
Μέχρι φέτος στα κυλικεία των σχολείων ίσχυε η υγειονομική διάταξη του 2013 ενώ τώρα τίθεται σε ισχύ νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2026-2027.
Το νέο πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένα ανώτατα βάρη/μερίδες για πολλά προϊόντα.
Μίκρυναν οι μερίδες
Οι τιμές δεν άλλαξαν, αλλά οι μερίδες μίκρυναν όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ του Mega.
Ίδια τιμή → μικρότερη ποσότητα → υψηλότερη τιμή ανά κιλό
- Τυρόπιτα: 1,30 € για 140 γρ. → 1,30 € για έως 100 γρ.
- Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου: 9,29 €/κιλό → 13 €/κιλό +40%/ κιλό
- Κουλούρι: 0,60 € για 95 γρ. → 0,60 € για έως 80 γρ.
- Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου: έως 6,32 €/κιλό → έως 7,50 €/κιλό +19% / κιλό
Οι σημαντικότερες αλλαγές στα βάρη (πριν / τώρα):
- Τυρόπιτα / πίτα λαχανικών / τυροκούλουρο: 140 γρ. → έως 100 γρ.
- Κουλούρι: τουλάχιστον 95 γρ. → έως 80 γρ.
- Αποξηραμένα φρούτα: έως 50 γρ. → έως 30 γρ.
- Μπισκότα: έως 60 γρ. → έως 50 γρ.
- Σταφιδόψωμο / μουστοκούλουρο: έως 60 γρ. → έως 50 γρ.
- Πίτσα: έως 100 γρ.
- Ψωμί σάντουιτς / τοστ: έως 80 γρ.
- Μπάρες δημητριακών / παστέλι / χαλβάς: έως 40 γρ.
- Γάλα / κεφίρ / αριάνι / χυμοί: έως 250 ml
- Γιαούρτι: έως 200 γρ.
Ποια προϊόντα αποκλείονται
Αλλαντικά/επεξεργασμένο κρέας:
- Ζαμπόν
- Μπέικον
- Πάριζα
- Μορταδέλα
- Λουκάνικα
- Αλλαντικό γαλοπούλας ή κοτόπουλου
- Γύρος
- Σουβλάκι
- Σνίτσελ
- Μπιφτέκι
- Κοτομπουκιές
Πίτες/πίτσες με αλλαντικά
- Λουκανικόπιτα
- Ζαμπονοτυρόπιτα
- Πίτσα με αλλαντικά
Γλυκά
- Κέικ
- Τσουρέκι
- Ντόνατς
- Κρουασάν
Σνακ/γλυκά
- Πατατάκια
- Γαριδάκια
- Σοκολάτες
- Παγωτά
- Γρανίτες
- Τσίχλες
- Καραμέλες
- Αλείμματα σοκολάτας
Ποτά
- Αναψυκτικά
- Ενεργειακά ποτά
- Ο καφές διατίθεται μόνο στο προσωπικό