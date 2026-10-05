Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα 5/10 η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στον Κηφισό σημειώνεται έντονη συμφόρηση ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας. Επίσης, μποτιλιάρισμα καταγράφεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ 15’-20’ σημειώνονται στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 10’-15’ στην έξοδο για Λαμία και 5’-10’ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.