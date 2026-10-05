Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία των τελευταίων ημερών στην Κρήτη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχτηκε 508 κλήσεις, από την έναρξη των φαινομένων στην Περιφέρεια Κρήτης και πιο συγκεκριμένα από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 έως και χθες Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σε 214 περιπτώσεις και συγκεκριμένα 103 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και επτά κοπές δέντρων, μία διάσωση ζώου και δύο αφαιρέσεις αντικειμένων.

Σήμερα μεταβαίνει στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, προκειμένου να προχωρήσει σε μία αποτίμηση των προβλημάτων.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν την περιοχή σε μια τεράστια λίμνη από νερά και λάσπη. Το ύψος των βροχοπτώσεων ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν ποσότητες νερού που, σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, αντιστοιχούν περίπου σε εκείνες που δέχεται η Αττική μέσα σε δύο χρόνια.

Σημαντικό είναι το πλήγμα και για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, καθώς οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο.

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο θα συμμετέχουν οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης.

Κλειστό τμήμα του δρόμου Ιεράπετρας-Σητείας

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας-Σητείας, από το 11ο χιλιόμετρο, στην περιοχή των Φερμών, έως και το 22ο χιλιόμετρο, στον Κουτσουρά.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, με εργασίες αποκατάστασης να πραγματοποιούνται και σήμερα.

Με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία και στην τοπική κοινότητα Γαλήνης του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς και στις Λιθίνες του Δήμου Σητείας, όπου συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι κατολισθήσεις, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο Κουτσουνάρι, οι μεγάλες ποσότητες νερού δημιούργησαν χθες ορμητικές ροές, με την Αστυνομία να βρίσκεται στο σημείο και την πρόσβαση σε επικίνδυνα τμήματα να έχει αποκλειστεί μέχρι να καταστεί ασφαλής η διέλευση.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στα Φέρμα, όπου το νερό κάλυψε τμήματα του οδοστρώματος, καθιστώντας ιδιαίτερα επικίνδυνη τη διέλευση.

Ο δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανόλης Φραγκούλης, ανέφερε στο neakriti.gr ότι προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση του νότιου άξονα Ιεράπετρας-Σητείας, καθώς πρόκειται για τον μοναδικό δρόμο που συνδέει τις δύο περιοχές.

Όπως σημείωσε, τα μηχανήματα επιχειρούν συνεχώς για την αποκατάσταση των προβλημάτων, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού παρέσυραν φερτά υλικά, προκαλώντας υποχωρήσεις της ασφάλτου.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, έχουν κινητοποιηθεί οι υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας, ενώ έχουν μισθωθεί επιπλέον μηχανήματα για την αντιμετώπιση των ζημιών. Προβλήματα καταγράφηκαν και σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και οπτικών ινών.

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανανέωσε το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ενόψει και της σημερινής συνάντησης στο Ηράκλειο, με στόχο να συζητηθούν τα προβλήματα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, και τον υφυπουργό, Κώστα Κατσαφάδο, και να διαμορφωθεί σχέδιο αντιμετώπισής τους.

Μεγάλες ζημιές και στον Δήμο Αμαρίου

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Η επαρχιακή οδός που συνδέει τις Αφρατές με τα Πλατάνια στον Δήμο Αμαρίου παρέμεινε χθες κλειστή, ενώ συνεργεία του Δήμου επιχειρούν για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Τα ορμητικά νερά, οι λάσπες, τα φερτά υλικά και οι κατολισθήσεις προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στα τμήματα Βισταγή-Πλατάνια, Πλατάνια-Φουρφουράς και Αφρατές-Πλατάνια.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα προς το γήπεδο του Φουρφουρά, όπου η κυκλοφορία διακόπηκε εξαιτίας κατολισθήσεων λάσπης και πετρών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανό, το ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 300 χιλιοστά μέσα σε μία ημέρα, ένταση που, όπως ανέφερε, η περιοχή είχε να αντιμετωπίσει από το 1928.

Δραματικές ώρες στα Ζωνιανά

Στον ορεινό Μυλοπόταμο, δραματικές ώρες πέρασαν οι κάτοικοι των Ζωνιανών, όπου ο ποταμός μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύροντας λάσπες, πέτρες και φερτά υλικά μέσα από τον οικισμό.

Περίπου 30 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, ενώ οι εικόνες από drone αποτύπωσαν το μέγεθος των προβλημάτων, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Μηχανήματα έργου επιχειρούσαν χθες και προχθές για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και τη διατήρηση ανοικτής της κοίτης του ποταμού, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμε και ο στρατός.

Μεγάλη είναι την ίδια ώρα η αγωνία των κτηνοτρόφων, καθώς υπάρχουν αναφορές για σημαντικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, ενώ η πρόσβαση σε αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες παραμένει δύσκολη ή αδύνατη.

Παράλληλα, περίπου 2.500 κάτοικοι σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα έμειναν από το περασμένο Σάββατο χωρίς νερό, καθώς οι τεράστιοι όγκοι νερού προκάλεσαν ζημιές σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης.

Τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου επιχειρούσαν συνεχώς για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της υδροδότησης.

«Βιβλική» καταστροφή στο Οροπέδιο Λασιθίου

Εικόνες μεγάλης καταστροφής καταγράφονται στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες και λασπότοπους.

Πάνω από το 80% της παραγωγής πατάτας και κηπευτικών εκτιμάται ότι έχει καταστραφεί, με καλλιέργειες, αποθήκες και γεωργικά μηχανήματα να έχουν βρεθεί κάτω από νερό και λάσπη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις ανεβάζουν τις ζημιές μόνο στην παραγωγή στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής αναμένεται να αποκαλυφθεί όταν υποχωρήσουν τα νερά και καταστεί δυνατή η πλήρης καταγραφή των απωλειών.

Ζημιές έχουν καταγραφεί και στην αγροτική οδοποιία, ενώ προβλήματα υπάρχουν στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης.

Οι αγρότες ζητούν άμεση παρέμβαση της Πολιτείας και πλήρεις αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ και κρατικής αρωγής, καθώς και φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για τους πληγέντες.

Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και των αποστραγγιστικών δικτύων, καθώς και τον καθαρισμό και την ενίσχυση καναλιών και ποταμών.

Παραλίγο τραγωδία στους Καθαράδες

Η ένταση των φαινομένων στην περιοχή της Ιεράπετρας λίγο έλειψε να οδηγήσει και σε τραγωδία.

Στους Καθαράδες, ένας 72χρονος επιχείρησε γύρω στις 09:00 το πρωί να προσεγγίσει πεζός το αγρόκτημά του, προκειμένου να ταΐσει τα ζώα του, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάπιε σημαντική ποσότητα νερού και έφτασε πολύ κοντά στον πνιγμό, πριν εντοπιστεί από γείτονες που έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων στην Ιεράπετρα, 23 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από αυτοκίνητα που είχαν παγιδευτεί στα ορμητικά νερά, ενώ πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε Φέρμα, Αγιά Φωτιά, Κουτσουρά και Μακρύ Γιαλό.

Σοβαρά προβλήματα και στο παραλιακό μέτωπο

Το αποτύπωμα της κακοκαιρίας είναι έντονο και στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου.

Από την Αμμουδάρα στα δυτικά έως τον Καρτερό και τη Χερσόνησο στα ανατολικά, μεγάλες ποσότητες νερού παρέσυραν πέτρες, ξύλα, καλάμια, σκουπίδια, λάσπη και άλλα φερτά υλικά.

Στον Καρτερό, η παραλία έχει καλυφθεί από λάσπη, πέτρες, ξύλα και καλάμια, ενώ σε αρκετά σημεία η αμμουδιά έχει αλλοιωθεί σημαντικά.

Η θάλασσα έφτασε μέχρι την παραλία και σε σημεία πήρε καφέ χρώμα από τις μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών που κατέληξαν στη θάλασσα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Χερσόνησο, όπου σημαντικό τμήμα της ακτογραμμής έχει αλλοιωθεί από τη μεγάλη ποσότητα νερού.

Ζημιές και στον Κρουσώνα

Βαριές είναι οι συνέπειες της κακοκαιρίας και στον Κρουσώνα, όπου το Λιβάδι πλημμύρισε και μεγάλες ποσότητες νερού κατευθύνθηκαν προς το σπήλαιο Σάρχου.

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται παράλληλα στην παραγωγή μήλων, καθώς η έντονη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε εκτεταμένες απώλειες στις μηλιές.

Μεγάλο μέρος της παραγωγής, που βρισκόταν πάνω στα δέντρα και πλησίαζε στη συγκομιδή, έπεσε στο έδαφος, προκαλώντας σημαντικές απώλειες για τους παραγωγούς.

Το ακριβές μέγεθος των ζημιών αναμένεται να αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες, όταν οι παραγωγοί και ο ΕΛΓΑ θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε αναλυτική καταγραφή.

Κλειστά σχολεία στον Κουλούκωνα

Η κακοκαιρία επηρεάζει και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο, Τρίτη, τα σχολεία στον Κουλούκωνα. Η απόφαση του δημάρχου Μυλοποτάμου, Γιώργου Κλάδου, αφορά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τους παιδικούς σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα.

Η αναστολή λειτουργίας κρίθηκε αναγκαία λόγω των σοβαρών προβλημάτων στο δίκτυο υδροδότησης και των δυσκολιών πρόσβασης που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Αντίθετα, κανονικά λειτουργούν σήμερα και αύριο, Τρίτη, τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου, με τους γονείς να καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Μυλοποτάμου για τυχόν νεότερες εξελίξεις.

Έκτακτες συσκέψεις σε Ηράκλειο και Μαλεβίζι

Ενόψει της σημερινής άφιξης του κυβερνητικού κλιμακίου, συνεχίστηκαν οι συσκέψεις στους δήμους της Κρήτης για την αποτίμηση των ζημιών.

Στον Δήμο Ηρακλείου, ο δήμαρχος, Αλέξης Καλοκαιρινός, συγκάλεσε χθες, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, τεχνική σύσκεψη εργασίας στη Λότζια, με τη συμμετοχή των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων και της ομάδας Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος ήταν μια πρώτη συνολική αποτίμηση των ζημιών στον Δήμο, ενόψει της σημερινής επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου.

Ο κ. Καλοκαιρινός υπογράμμισε την ανάγκη να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος των προβλημάτων, ώστε να διεκδικηθούν άμεση οικονομική ενίσχυση και στήριξη για τους πολίτες και τις υποδομές, ενώ το επόμενο διάστημα οι υπηρεσίες του Δήμου θα προχωρήσουν σε επιτόπιες αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

Στον Δήμο Μαλεβιζίου, ο δήμαρχος, Μενέλαος Μποκέας, συγκάλεσε για σήμερα το πρωί, στις 8:30, έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, αντιδημάρχων και υπηρεσιακών στελεχών.

Στόχος της σύσκεψης είναι η άμεση και αναλυτική αποτίμηση των συνεπειών της κακοκαιρίας στην περιοχή, με τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν να αποτελούν μέρος της συνολικής εικόνας που θα παρουσιαστεί και κατά τη σημερινή συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο.