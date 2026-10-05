Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στην Πετρούπολη. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος ενώ δύο 17χρονοι τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, στο ύψος της οδού Κωστή Παλαμά, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενεπλάκησαν δύο μοτοσικλέτες στις οποίες επέβαιναν συνολικά τρία άτομα.

Ο 24χρονος, ο οποίος ήταν επιβάτης στη μία μοτοσικλέτα, όπως μεταδίδει το ERTNews, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν, καθώς είχε υποστεί σοβαρά τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στη δεύτερη μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο 17χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.