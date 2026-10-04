Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το καθεστώς που φέρεται να επικρατούσε στην πολεοδομία της Μυκόνου, με ένα ηχητικό ντοκουμέντο να αποτυπώνει τις καταγγελίες για εκβιασμούς και πιέσεις γύρω από την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Στο αποκλειστικό ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε η «Κοινωνία Ώρα MEGA», μηχανικός εμφανίζεται να παραδέχεται ότι είναι διατεθειμένος να εκδώσει άδεια που δεν επιτρέπεται, υποστηρίζοντας ότι δέχεται απειλές και φοβάται για τη ζωή του.

Στον διάλογο, τοπικός παράγοντας τον ρωτά γιατί δεν προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, με τον μηχανικό να απαντά χαρακτηριστικά: «Εγώ θα το κάνω διότι φοβάμαι».

Όταν μάλιστα ερωτάται εάν θα εκδώσει την άδεια επειδή απειλείται, απαντά: «Αυτό το ξέρεις εσύ, δεν το ξέρουνε», ενώ ο συνομιλητής του επισημαίνει ότι οι απειλές είναι γνωστές και σε άλλους εργαζομένους της τεχνικής υπηρεσίας και στον δήμο.

Η έφοδος στο σπίτι του προϊσταμένου

Στο μεταξύ, οι «Αδιάφθοροι» της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της έρευνας για την πολεοδομία της Μυκόνου, πραγματοποίησαν έρευνα και στο σπίτι του προϊσταμένου.

Κατά την έρευνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με υποθέσεις της πολεοδομίας, ένας αμφορέας, καθώς και μικρή ποσότητα ναρκωτικών.

Σε βάρος του προϊσταμένου της Πολεοδομίας έχουν απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ ο δήμαρχος τον έθεσε σε αργία.

Η πολεοδομία της Μυκόνου έχει πλέον κλείσει οριστικά, με το μεγάλο ερώτημα που παραμένει να αφορά το πού θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητές της, ώστε να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.