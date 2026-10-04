Πρόσκαιρη βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός τη Δευτέρα και την Τρίτη, καθώς τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα υποχωρούν σταδιακά. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, η ηρεμία δεν θα διαρκέσει πολύ, αφού ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, ξεκινώντας από τα δυτικά και βορειοδυτικά.



Την Πέμπτη οι βροχές θα ενταθούν στη δυτική Ελλάδα, ενώ το σύστημα που επηρεάζει την κεντρική Ευρώπη θα κινηθεί ανατολικότερα, φέρνοντας κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στο διάστημα 9 με 10 Οκτωβρίου.



Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, η υγρασία θα αυξηθεί προκαλώντας πρωινές ομίχλες στα κεντρικά και βόρεια, ενώ υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο φτάνοντας τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Παρά τη σταδιακή υποχώρηση των καταιγίδων στα νότια, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην Κρήτη, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις προηγούμενες ισχυρές βροχοπτώσεις.



Στην υπόλοιπη επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια έως την έλευση του νέου μετωπικού συστήματος.

Δείτε το βίντεο με την πρόγνωση: