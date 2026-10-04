Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο πιο πολυσύχναστο σημείο της Θεσσαλονίκης, όταν τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν ξαφνικά από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Νίκης.



Το περιστατικό συνέβη σε μια στιγμή αιχμής, καθώς εκατοντάδες πεζοί απολάμβαναν τη βόλτα τους μπροστά από τα καταστήματα εστίασης, ενώ δεκάδες οχήματα κινούνταν κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου, εγκυμονώντας σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, δυνάμεις της Τροχαίας έσπευσαν επί τόπου για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των περαστικών.



Οι αστυνομικοί αποκλείσαν με προστατευτική κορδέλα το πεζοδρόμιο, ενώ παράλληλα έθεσαν εκτός κυκλοφορίας και ένα μικρό τμήμα της αριστερής λωρίδας του οδοστρώματος, από το ύψος της οδού Αγίας Σοφίας έως την οδό Βογατσικού, προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε ατύχημα.



Στο σημείο πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς για την εκτίμηση της στατικότητας των δομικών στοιχείων και την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.