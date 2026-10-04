Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Γαύδος μετά τον θάνατο του 16χρονου Νικόλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Χερσονήσου.

Ο 16χρονος είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια στη Γαύδο μαζί με την οικογένειά του. Το τελευταίο διάστημα είχε μετακομίσει στη Χερσόνησο, μετά τον θάνατο του πατέρα του το 2025.

Ο Δήμος Γαύδου αποχαιρετά τον 16χρονο με μια συγκινητική ανακοίνωση, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους ανθρώπους του.

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη αποχαιρετούμε τον Νικόλα, ένα 16χρονο παιδί της Γαύδου μας», αναφέρει ο Δήμος, σημειώνοντας πως η απώλειά του αφήνει «ένα κενό που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια».

«Ένα νέο αγόρι του νησιού μας έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς. Μαζί του μοιάζει να σβήνει ένα κομμάτι από το μέλλον της Γαύδου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Δήμος καταλήγει: «Καλό ταξίδι, αγόρι μας. Η Γαύδος θα σε θυμάται και θα σε κουβαλά πάντα στην καρδιά της. Στους δικούς σου ανθρώπους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο».

πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: Creta24