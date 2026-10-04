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Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για φωτιά σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Η φωτιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Επίσης, κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει, με υδροφόρες, ο δήμος Σουφλίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.