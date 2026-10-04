Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Βουλή, μετά από τηλεφώνημα αγνώστου στο τηλεφωνικό κέντρο του Κοινοβουλίου για τοποθέτηση βόμβας.

Όλα ξεκίνησαν στις 16:49, όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και υποστήριξε ότι είχε τοποθετήσει βόμβα στο κτίριο, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο της Βουλής.

Από τον έλεγχο δεν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο και, ως εκ τούτου, ο συναγερμός έληξε.