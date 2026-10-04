Μετά τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαιρέτισε τη συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή ιστορικών και εκκλησιαστικών κειμηλίων.

Σε ανακοίνωσή του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη της επιστροφής από τη Βουλγαρία πολύτιμων ιερών αντικειμένων, τα οποία είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερα από 100 χρόνια από Ιερές Μητροπόλεις και Μονές της Βόρειας Ελλάδας που ανήκουν στην πνευματική και κανονική δικαιοδοσία του.

Παράλληλα, κάνει λόγο για «έναρξη» της αποκατάστασης και εκφράζει την ελπίδα ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα, στο πλαίσιο των σχέσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας και του διεθνούς δικαίου.

Το Πατριαρχείο υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε θέσει επίσημα το ζήτημα των κειμηλίων κατά την επίσκεψή του στη Σόφια πριν από μερικά χρόνια, στον τότε Πρόεδρο της Βουλγαρίας. Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κ. Βαρθολομαίος «χαίρει επί τη ενάρξει της σχετικής διαδικασίας» και συγχαίρει τις δύο κυβερνήσεις.

Η συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας προβλέπει την επιστροφή στην Ελλάδα 48 εκκλησιαστικών κειμηλίων, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 και προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης. Σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που έχουν ταυτοποιηθεί ως εκείνα του Τσάρου Σαμουήλ.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνδέει, τέλος, την εξέλιξη με την ανάγκη επιστροφής πολιτιστικών θησαυρών που έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο προέλευσής τους, κάνοντας ειδική αναφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα και στην ανάγκη επανένωσής τους με το μνημείο.