Τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα σε έναν 50χρονο άνδρα στα ορεινά Άγραφα Ευρυτανίας, κατά τη διάρκεια σαββατιάτικης κυνηγετικής εξόρμησης με την παρέα του. Ο άτυχος κυνηγός, ο οποίος είχε μεταβεί στον τόπο καταγωγής του για να χαρεί το αγαπημένο του χόμπι, ένιωσε ξαφνική έντονη αδιαθεσία και σφίξιμο στο στήθος. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας αμέσως σοκ στους οικείους του και κινητοποιώντας τις αρχές για την παροχή βοήθειας.

Του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Ένας 37χρονος που ήταν μαζί του, ήταν αυτός που ειδοποίησε γύρω στις 11:30’ το πρωί μέσω του 112 την αστυνομία και αμέσως ξεκίνησε μια αγωνιώδης προετοιμασία προσέγγισης του σημείου από Πυροσβέστες και Αστυνομικούς.



Το σημείο ήταν εξαιρετικά δύσβατο και κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια από τους διασώστες να το προσεγγίσουν και στη συνέχεια να μεταφέρουν τον άτυχο άνδρα στο ασθενοφόρο που περίμενε στο δρόμο.



Δυστυχώς όταν ο 50χρονος έφτασε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας ήταν ήδη νεκρός και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Από το ΑΤ Αγράφων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.