Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή στην επαρχιακή οδό Ισθμού–Επιδαύρου, στο ύψος του Σοφικού.

Σύμφωνα με το korinthostv, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ένα από τα οχήματα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε μεταλλική κατασκευή στήριξης πινακίδων οδικής σήμανσης, την οποία και ξήλωσε.

Δείτε εικόνες

Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε πυροσβέστες, η εθελοντική ομάδα Σοφικού και αστυνομικοί της Τροχαίας Κορίνθου.

Οι επιβαίνοντες στα οχήματα τραυματίστηκαν, χωρίς σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες να κινδυνεύει η ζωή τους.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στη σφοδρή σύγκρουση.

Δείτε το βίντεο από το σημείο του τροχαίου