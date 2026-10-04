Σε τραγωδία κατέληξαν οι διακοπές ενός ζευγαριού από τη Γαλλία που επισκέφτηκε την Ελλάδα για να επισκεφτεί ιστορικούς τόπους μεταξύ αυτών και τον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

Toυ ανταποκριτής στη Στερεά Ελλάδα από το lamiareport

Το πρωί του Σαββάτου (3/10), η γυναίκα του ζευγαριού, εντόπισε νεκρό στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμεναν τον 71χρονο σύζυγό της και αμέσως κάλεσε για βοήθεια. Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ασθενοφόρου που έφτασαν στο σημείο, ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα.

Από την αστυνομία αποκλείστηκε το ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας συγκλίνοντας στην άποψη των παθολογικών αιτιών που προκάλεσε τον αιφνίδιο θάνατό του. Ωστόσο από το ΑΤ Άμφισσας – Δελφών παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για τον ακριβή προσδιορισμό του αίτιου που έκοψε τόσο απότομα το νήμα της ζωής του 71χρονου άνδρα.