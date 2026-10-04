Λίγο πριν το λυκόφως του τουριστικού 2026, ειδικά για τον λεγόμενο μαζικό τουρισμό εξυφαίνονται τα πρώτα σημάδια για την επόμενη τουριστική σεζόν.

Όπως διαφαίνεται η αναζήτηση λιγότερο προβεβλημένων προορισμών, το slowtravel, τα ταξίδια ευεξίας με επίκεντρο τη μακροζωία και η επιστροφή σε πιο αυθόρμητες εμπειρίες αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες θα σχεδιάσουν τις διακοπές τους το 2027.

Η αγορά απομακρύνεται σταδιακά από τη λογική της απλής επίσκεψης στα δημοφιλή hotspots και στρέφεται σε περισσότερο εξατομικευμένες, ήπιες και ουσιαστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Μία από τις ισχυρότερες τάσεις για την επόμενη χρονιά αφορά την αναζήτηση περιοχών που παραμένουν εκτός των κυριότερων τουριστικών διαδρομών. Εάν τα προηγούμενα χρόνια στο προσκήνιο βρέθηκαν οι λεγόμενες «δεύτερες πόλεις», το 2027 το ενδιαφέρον φαίνεται να μετακινείται ακόμη περισσότερο προς λιγότερο γνωστούς προορισμούς και περιοχές που δεν έχουν ακόμη δεχθεί μαζικές τουριστικές ροές.

Προς λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς

Η τάση του undertourism συνδέεται με την επιθυμία αρκετών ταξιδιωτών να αποφύγουν τον έντονο συνωστισμό και να επιλέξουν πιο ήρεμες εναλλακτικές. Το 42% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι θα απέφευγε ενεργά έναν προορισμό εάν αντιμετώπιζε υπερβολική συγκέντρωση επισκεπτών.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί δημοφιλείς ευρωπαϊκοί και διεθνείς προορισμοί επιχειρούν να διαχειριστούν τις πιέσεις που προκαλούν οι υψηλές τουριστικές ροές.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξακολουθούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ενός προορισμού, λειτουργώντας όμως με δύο διαφορετικούς τρόπους. Από τη μία πλευρά μπορούν να αναδείξουν περιοχές που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν σχεδόν άγνωστες στο διεθνές κοινό. Από την άλλη, η ταχύτητα διάδοσης ενός προορισμού μπορεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μετατρέψει μια ήσυχη περιοχή σε νέο hotspot.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Τογιάμα στην Ιαπωνία, η οποία προβάλλεται ως πιο ήρεμη εναλλακτική απέναντι σε πολυσύχναστες μητροπόλεις όπως το Τόκιο και η Οσάκα, με βασικά στοιχεία τη φύση, τις ορεινές διαδρομές και την τοπική γαστρονομία.

Slow travel και λιγότερος προγραμματισμός

Παράλληλα, ενισχύεται η τάση προς πιο αργές και ουσιαστικές διακοπές. Οι ταξιδιώτες εμφανίζονται περισσότερο επιλεκτικοί ως προς τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν τον χρόνο τους, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην εμπειρία και μικρότερη στην προσπάθεια να επισκεφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα αξιοθέατα μέσα σε λίγες ημέρες.

Το slow travel δεν αφορά μόνο μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής σε έναν τόπο. Συνδέεται και με την επιθυμία για βαθύτερη επαφή με την τοπική καθημερινότητα, τη γαστρονομία, τη φύση και τις δραστηριότητες ενός προορισμού.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται να αναπτύσσεται και μια αντίδραση απέναντι στον υπερβολικά οργανωμένο ταξιδιωτικό σχεδιασμό. Το λεγόμενο Type B travel περιγράφει διακοπές στις οποίες ο επισκέπτης φτάνει σε έναν προορισμό χωρίς αναλυτικό πρόγραμμα και χωρίς να έχει προκρατήσει κάθε δραστηριότητα.

Η τάση αυτή συνδέεται και με τον τρόπο με τον οποίο τα socialmedia έχουν αλλάξει την ταξιδιωτική εμπειρία. Η συνεχής έκθεση σε εικόνες και βίντεο ενός τόπου πριν ακόμη πραγματοποιηθεί το ταξίδι μπορεί να περιορίσει το στοιχείο της ανακάλυψης. Περισσότεροι από δύο στους τρεις ταξιδιώτες έχουν δηλώσει ότι ένας προορισμός τους έχει φανεί ήδη οικείος πριν τον επισκεφθούν, λόγω του μεγάλου όγκου περιεχομένου που είχαν προηγουμένως δει.

Τα «ταξίδια μέσα στο ταξίδι»

Ισχυρή αναμένεται να παραμείνει και η τάση των διακοπών που περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν προορισμούς.

Ο ταξιδιώτης δεν περιορίζεται απαραίτητα στο σημείο όπου πραγματοποίησε την αρχική κράτηση, αλλά χρησιμοποιεί έναν βασικό προορισμό ως αφετηρία για μικρότερες αποδράσεις και ημερήσιες εκδρομές σε γειτονικές περιοχές.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δημιουργεί ένα ταξίδι πολλαπλών σταδίων και αυξάνει τη σημασία των μεταφορικών συνδέσεων, των περιφερειακών προορισμών και των δραστηριοτήτων που μπορούν να συνδυαστούν στο πλαίσιο μιας ενιαίας διαμονής.

Ταυτόχρονα, ευνοεί τη διάχυση της τουριστικής κίνησης πέρα από τα κλασικά κέντρα ενδιαφέροντος, καθώς οι επισκέπτες αναζητούν μεγαλύτερη ποικιλία εμπειριών χωρίς απαραίτητα να αλλάζουν χώρα ή να οργανώνουν διαφορετικό ταξίδι.

Η νέα γενιά ταξιδιών

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στον χώρο του wellnesstourism. Τα retreats μακροζωίας αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα, με το ενδιαφέρον να μετακινείται από την απλή χαλάρωση σε υπηρεσίες που συνδέονται περισσότερο με την πρόληψη, τη φυσική κατάσταση και τη διατήρηση καλύτερης ποιότητας ζωής.

Η λογική ενός σύντομου wellness reset δίνει σταδιακά τη θέση της σε περισσότερο εξατομικευμένα προγράμματα. Μεταβολικοί έλεγχοι, προγράμματα διατροφής, ανάλυση ύπνου και αξιολόγηση της κίνησης εντάσσονται στις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτή τη νέα κατεύθυνση.

Ο ταξιδιώτης αναζητά πλέον όχι απλώς μερικές ημέρες ξεκούρασης, αλλά μια εμπειρία που μπορεί να του προσφέρει πληροφορίες και συνήθειες που θα διατηρήσει και μετά την επιστροφή του.

Η διαμονή γίνεται μέρος της εμπειρίας

Αλλαγές καταγράφονται και στον τρόπο επιλογής καταλύματος. Η διαμονή δεν αντιμετωπίζεται πλέον αποκλειστικά ως βάση για την εξερεύνηση ενός προορισμού, αλλά μπορεί να αποτελέσει από μόνη της βασικό κίνητρο του ταξιδιού.

Παραδοσιακά καταλύματα, όπως τα ριάντ στο Μαρόκο και τα ριόκαν στην Ιαπωνία, συνδέονται με αυτή τη στροφή προς μεγαλύτερη αυθεντικότητα και επαφή με την τοπική κουλτούρα.

Παράλληλα, αναπτύσσονται μοντέλα στα οποία οι ταξιδιώτες συνδυάζουν τη διαμονή με συγκεκριμένες δραστηριότητες ή ακόμη και με εθελοντική εργασία, αποκτώντας μια διαφορετική σχέση με τον τόπο που επισκέπτονται.