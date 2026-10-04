Κλειστά θα παραμείνουν για δύο ημέρες τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου στην Κρήτη, καθώς οι τοπικές αρχές αποφάσισαν την αναστολή της λειτουργίας τους τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Η απόφαση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους παιδικούς σταθμούς στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται σοβαρά προβλήματα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Ειδικότερα, οι δυσχέρειες στην πρόσβαση σε οικισμούς και σχολικές μονάδες, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στα δίκτυα υδροδότησης, δεν επιτρέπουν την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Όπως επισημαίνεται από τον δήμο Μυλοποτάμου, προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, αλλά και η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής.

Στο μεταξύ, στη δημοτική ενότητα Γεροποτάμου τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Οι υπηρεσίες του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, ενώ για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων θα υπάρξει νέα ενημέρωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.