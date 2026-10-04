Πλημμυρισμένες καλλιέργειες, κατολισθήσεις, καθιζήσεις και ακτές καλυμμένες με λάσπη και φερτά υλικά συνθέτουν την εικόνα των καταστροφών στην Κρήτη μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Οι επιχειρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας οι νέες καταρρακτώδεις βροχές επιδεινώνουν τα προβλήματα και δυσχεραίνουν τις εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσε η Πυροσβεστική στις 13:20 της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, από την έναρξη των φαινομένων την 1η Οκτωβρίου έως τις 12:30 σήμερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 485 κλήσεις για την Περιφέρεια Κρήτης.

Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε 204 περιπτώσεις και συγκεκριμένα έγιναν 96 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και επτά κοπές δέντρων.

Επιχείρηση για τη μεταφορά 47 ατόμων στην Ιεράπετρα

Στην Ιεράπετρα, η συνέχιση των ισχυρών βροχοπτώσεων προκαλεί νέα συσσώρευση νερού και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, κυρίως στη Φέρμα και στο Κουτσουνάρι. Το πρωί της Κυριακής εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο ζητήθηκε ο περιορισμός των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Λόγω της συσσώρευσης υδάτων, ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στις δύο περιοχές. Όπως διευκρινίστηκε, οι άνθρωποι αυτοί δεν κινδυνεύουν και δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα υγείας.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας, ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και δύο ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ. Ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, με τους συναρμόδιους φορείς επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, τα φαινόμενα στο νησί αναμένεται γενικά να εξασθενήσουν από σήμερα.

Στο νερό ο κάμπος του Οροπεδίου Λασιθίου

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Εκτός από τις ζημιές στο οδικό δίκτυο, εκτεταμένες καταστροφές καταγράφονται στην αγροτική οδοποιία και στις καλλιέργειες. Στο Οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό, με την εκτίμηση για την αγροτική παραγωγή να κάνει λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα συνεργεία, καθώς οι νέες βροχές στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας προκαλούν επιπλέον καθιζήσεις.

«Αν και τα μηχανήματα δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό , το ότι συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις επιδεινώνει το πρόβλημα, αφού έχουμε και νέες καθιζήσεις. Ευχόμαστε να κοπάσει το φαινόμενο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις εργασίες που πρέπει. Αυτή την ώρα μηχανήματα επιχειρούν στο δρόμο Φέρμα-Καθαράδες , ωστόσο όσο βρέχει , τα προβλήματα με κατολισθήσεις ή και τις καθιζήσεις επαναλαμβάνονται», τόνισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους κατοίκους να παραμένουν προσεκτικοί και να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Όπως γνωστοποίησε, το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Οροπέδιο Λασιθίου για τα προβλήματα στον κάμπο. Ο δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Αθανασάκης, χαρακτήρισε τεράστιες τις ζημιές.

Παράλληλα, στο Οροπέδιο Λασιθίου οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστροφή που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνά το 80% σε πατάτες και κηπευτικά.

Δύσκολες ώρες σε Ανώγεια και Ζωνιανά

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα Ανώγεια, που έχουν πλημμυρίσει, ενώ στα Ζωνιανά οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε απροσπέλαστες διαδρομές. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλες επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας και του Στρατού, οι οποίες συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα και παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη σήμερα.

Το μέγεθος των βροχοπτώσεων αποτυπώνεται και στα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων το ύψος βροχής έφτασε τα 420 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 420 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Κάτοικοι των Ζωνιανών περιγράφουν την κατάσταση ως πρωτοφανή. Μια 90χρονη γυναίκα, μιλώντας στο Orange Press Agency ενώ προσπαθούσε με μια σκούπα να απομακρύνει τα νερά από το σπίτι της, εξέφρασε την απόγνωσή της:

«Αυτό το πράγμα, παιδί μου, δεν έχει ξαναγίνει. Τι να πούμε, ναι. Αυτά, ο Θεός, δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί μας το έκανε αυτό ο Θεός».

Η ίδια περιέγραψε την αδυναμία των κατοίκων, νεότερων και μεγαλύτερων, να αντιδράσουν απέναντι στην ένταση της κακοκαιρίας και τις δύσκολες ώρες που πέρασαν:

«Αυτό το πράγμα, εγώ στα χρόνια που είμαι, 90 χρονών, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά μας συμβαίνει. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε οι νέοι, ούτε οι γέροι. Δεν περίμενα αυτό το πράγμα να μας συμβεί. Εσείς θυμάστε τίποτα; Όχι. Τι να πω, να πω. Τι να πω, παιδί μου, τι να πω. Ήρθαμε σε απελπισία. Θα χαθούμε, λέω. Ο Θεός να βοηθάει τη νεολαία».

Κλειστοί δρόμοι και δυσχέρειες στην κυκλοφορία

Οι ζημιές από τις κατολισθήσεις και τις καθιζήσεις έχουν προκαλέσει διακοπές κυκλοφορίας και σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στο Λασίθι έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας–Σητείας, από το 11ο χιλιόμετρο, στη Φέρμα, έως το 22ο χιλιόμετρο, στον Κουτσουρά.

Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία στην τοπική κοινότητα Γαλήνης του Δήμου Ιεράπετρας και στην τοπική κοινότητα Λιθινών του Δήμου Σητείας, λόγω εργασιών αποκατάστασης των κατολισθήσεων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης παραμένει κλειστή η επαρχιακή οδός από Αφρατές προς Πλατάνια, στον Δήμο Αμαρίου.

Η Αστυνομία συστήνει τακτική ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και ιδιαίτερη προσοχή στην οδήγηση. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ., astynomia.gr, λειτουργεί ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα, τις διακοπές κυκλοφορίας και τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη τη χώρα, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης θα συνεχίσει να ενημερώνει για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Λάσπη και φερτά υλικά στις ακτές του Ηρακλείου

Εκτεταμένες αλλοιώσεις καταγράφονται και στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική κίνηση παραμένει αυξημένη. Από την Αμμουδάρα στα δυτικά έως τον Καρτερό στα ανατολικά και τη Χερσόνησο ακόμη ανατολικότερα, τα ορμητικά νερά έχουν αφήσει πίσω τους μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών.

Στην Αμμουδάρα, πέτρες, καλάμια, λάσπες και άλλα υλικά καλύπτουν μεγάλη έκταση της παραλίας, κρύβοντας ουσιαστικά τη γνώριμη αμμουδιά. Παρόμοια είναι η εικόνα στον Καρτερό, όπου λάσπη, πέτρες, ξύλα και καλάμια έχουν συσσωρευτεί κατά μήκος της ακτής. Σε αρκετά σημεία η αμμουδιά έχει εξαφανιστεί κάτω από τα υλικά που μετέφεραν τα νερά.

Σε ορισμένα σημεία η θάλασσα βγήκε στην παραλία, ενώ το νερό έχει αποκτήσει καφέ χρώμα από τη λάσπη και τα φερτά υλικά που κατέληξαν σε αυτήν μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.

Ακόμη πιο έντονη είναι η μεταβολή της ακτογραμμής στη Χερσόνησο. Μεγάλο τμήμα της παραλίας έχει χαθεί, καθώς τα νερά παρέσυραν την άμμο, αφήνοντας ένα διαφορετικό τοπίο. Οι ακτές στις τρεις περιοχές χρειάζονται πλέον εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης.

Επίσκεψη Ν. Ανδρουλάκη στις πληγείσες περιοχές

Στο Οροπέδιο Λασιθίου θα μεταβεί την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για επίσκεψη στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Παράλληλα, κλιμάκιο του κόμματος θα βρίσκεται στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, όπου επίσης καταγράφονται προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.