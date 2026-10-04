Με καλύτερη κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ξεκίνησε η σχολική χρονιά 2026-27. Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά κάλυψης στις ειδικότητες μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, φτάνοντας σχεδόν το 100% σε 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών.

Μάλιστα, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία η κάλυψη των κενών σε ειδικότητες πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων έφτασε το 100%.

Υπενθυμίζεται, ότι η Α’ φάση προσλήψεων πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου, με σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών να έχουν αναλάβει υπηρεσία πριν από το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, καθώς το υπουργείο είχε ανακοινώσει 29.948 προσλήψεις εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ). Η ολοκλήρωση της φάσης αυτής πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, με κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών της Α’ φάσης). Επιπλέον, την περασμένη Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, το υπουργείο προχώρησε στη Β’ φάση προσλήψεων.

Κάλυψη σχεδόν 100% για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με την ολοκλήρωση της Α’ φάσης, στις 11 από τις 13 περιφέρειες της επικράτειας κατέγραψαν κάλυψη σχεδόν 100% των εκπαιδευτικών κενών σε ειδικότητες μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά.

Πιο αναλυτικά, οι Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας κατέγραψαν 100% κάλυψη, ενώ πολύ κοντά στην καθολική κάλυψη κενών είναι και οι Περιφέρειες Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων (με εξαίρεση την Κεφαλονιά) και Στερεάς Ελλάδας.

Σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι 40 από τις 49 που το ΑΠΕ-ΜΠΕ διαθέτει στοιχεία, σημειώνουν κάλυψη άνω του 90%, με τη συντριπτική πλειονότητα εξ αυτών (30) να αγγίζουν το 100%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2025, μόλις 17 ΔΕ είχαν κάλυψη 100% και 8 άνω του 90%.

Υψηλότερη κάλυψη κενών

Κοιτάζοντας τη γενικότερη εικόνα της κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών μετά την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, η εικόνα της τρέχουσας χρονιάς εμφανίζεται βελτιωμένη.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία), ο μέσος όρος κάλυψης κενών μετά την Α’ φάση ανέρχεται στο 61% για το 2026, ενώ το 2025 ανήλθε στο 51%.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (γυμνάσια και λύκεια), ο αντίστοιχος μέσος όρος ανήλθε στο 60% για το 2026, ενώ το 2025 ανήλθε στο 49%. Υψηλότερα ποσοστά κάλυψης κενών κατέγραψαν φέτος η Μαγνησία (85%), η Λέσβος (83%), η Ηλεία και η Θεσπρωτία (79%), η Ευρυτανία (78%) και η Άρτα (77%).

Ιδιαίτερα στην Αττική, ο μέσος όρος κάλυψης εκπαιδευτικών κενών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανήλθε στο 64,8% και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο 62,9%. Ειδικότερα στην κάλυψη ειδικοτήτων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, ο μέσος όρος κάλυψης ανήλθε στο 93%.

Οι αριθμοί των προσλήψεων αναπληρωτών

Κατά την πρώτη φάση των προσλήψεων πραγματοποιήθηκαν 29.948 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ), ενώ κατά τη δεύτερη 6.683, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών σε 36.631.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επόμενη, τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο συνολικός αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών (εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ-ΕΒΠ) για την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2026-27, αναμένεται να ανέλθει στις 45.000, όπως έχει δηλώσει σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Έτσι, για το υπόλοιπο της χρονιάς απομένουν περίπου 8.500 προσλήψεις.

Σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών από την ιδιωτική στη δημόσια εκπαίδευση

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς είναι η μετάβαση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών από την ιδιωτική στη δημόσια εκπαίδευση, καθώς στην κατάρτιση των τελευταίων προσωρινών πινάκων, από όπου αντλούνται οι προσλήψεις αναπληρωτών, δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί απόλυση ή παραίτηση.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι σε ορισμένες ειδικότητες, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα των φιλολόγων, στους πρώτους 100 του προσωρινού πίνακα, ο αριθμός των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία σε ιδιωτική εκπαίδευση ήταν άνω των μισών.

Πιο συγκεκριμένα, προϋπηρεσία σε ιδιωτική εκπαίδευση έχουν οι 91 από τους 100 πρώτους στον πίνακα των φιλολόγων, οι 66 από τους 100 πρώτους στον πίνακα των μαθηματικών, 56 από τους 100 πρώτους στον πίνακα των γυμναστών, 44 από τους 100 πρώτους στον πίνακα των φυσικών και 40 στον πίνακα των χημικών.