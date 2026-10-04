Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Αλμυρό Βόλου, όταν μια γυναίκα 71 ετών βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο ίδιο το σπίτι της.

Η 71χρονη γυναίκα εντοπίστηκε από συγγενείς της, οι οποίοι ανησύχησαν καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της. Ζούσε μόνη της στο σπίτι της, στη συνοικία της Αγίας Βαρβάρας, και ήταν συνταξιούχος.

Ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην τοπική κοινωνία, δεν είχε δείξει το τελευταίο διάστημα ότι αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ και θλίψη στην περιοχή.

Στο σπίτι της 71χρονης, όπου εντοπίστηκε νεκρή, έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ η σορός της μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, σύμφωνα με το taxydromos.gr.