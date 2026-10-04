Αλλαγές στις οδικές μετακινήσεις φέρνει σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η εφαρμογή εκτεταμένων κυκλοφοριακών μέτρων σε Αθήνα, Πειραιά, Πετρούπολη, Μαραθώνα και Αιτωλικό.

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται προσωρινά κλεισίματα δρόμων, εκτροπές της κυκλοφορίας και περιορισμοί στη διέλευση των οχημάτων.

Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, να μην κινούνται στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις. Παράλληλα, τους ζητά να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και να τηρούν τις οδηγίες που θα δίνουν οι τροχονόμοι.

Αθήνα: Οι περιορισμοί για το Greece Race for the Cure

Η διεξαγωγή του Greece Race for the Cure 2026 συνεπάγεται αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύουσας. Το πρώτο διάστημα εφαρμογής των μέτρων είναι από τις 06:00 μέχρι τις 13:00 και αφορά τμήματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και της Ευελπίδων.

Από τις 07:30 έως τις 13:00, οι περιορισμοί θα καλύπτουν επιπλέον κεντρικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Μαυροματαίων, η Πατησίων, η 3ης Σεπτεμβρίου, η Μάρνη, η Ακαδημίας και η Πανεπιστημίου. Για την κάθετη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής θα χρησιμοποιείται ο ελεγχόμενος κόμβος στη συμβολή Πατησίων και Κοδριγκτώνος.

Πειραιάς: Κλειστοί δρόμοι για το Run Greece

Σημαντικό τμήμα του οδικού δικτύου του Πειραιά θα επηρεαστεί από το Run Greece Πειραιάς 2026, με διακοπή της κυκλοφορίας από τις 07:00 έως τις 13:00.

Στους δρόμους όπου θα εφαρμοστούν τα μέτρα περιλαμβάνονται η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ευαγγελιστρίας, η Πύλης, η Λεωφόρος Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, η Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου και η Ακτή Κουντουριώτου.

Για όσο διάστημα παραμένουν ενεργοί οι περιορισμοί, η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από την περιοχή.

Πετρούπολη: Σταδιακά κλεισίματα για τον 4ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου

Στην Πετρούπολη, ο 4ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου θα συνοδευτεί από προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σταδιακά μεταξύ 08:30 και 11:00.

Τα μέτρα θα εφαρμοστούν σε τμήματα των οδών Κολοκοτρώνη, Βορείου Ηπείρου, Φερών, 25ης Μαρτίου, Ιγνατίου, Προκοπίου, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μάρκου Μπότσαρη.

Μαραθώνας: Ρυθμίσεις για το πρωτάθλημα τριάθλου

Στον Δήμο Μαραθώνα, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις συνδέονται με τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος τριάθλου Ανδρών – Γυναικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Η εφαρμογή τους θα αρχίσει στις 07:45 και θα διαρκέσει έως τις 12:30.

Στη Λεωφόρο Σουλίου προβλέπεται αντιδρόμηση λωρίδας, ενώ σε τμήματα τόσο της ίδιας λεωφόρου όσο και της Λεωφόρου Σχινιά η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως. Για τις μετακινήσεις μεταξύ Αθήνας, Κάτω Σουλίου, Σχινιά και Δικαστικών θα είναι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές.

Αιτωλικό: Διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης

Ο 1ος Γύρος Λιμνοθάλασσας φέρνει κυκλοφοριακά μέτρα και στο Αιτωλικό, με έναρξη στις 09:00 και διάρκεια έως την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν προσωρινά κλεισίματα δρόμων και απαγόρευση στάθμευσης σε τμήματα της παλαιάς εθνικής οδού Αγρινίου – Μεσολογγίου, καθώς και σε δημοτικές και επαρχιακές οδούς της περιοχής.

Σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία θα εκτρέπεται, ενώ για την εξυπηρέτηση όσων μετακινούνται θα παραμένουν διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές.

Μεταμόρφωση: Συνεχίζονται οι περιορισμοί λόγω έργων

Εκτός από τα μέτρα για τις αθλητικές εκδηλώσεις, σήμερα Κυριακή παραμένουν σε εφαρμογή περιορισμοί στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού. Πρόκειται για ρυθμίσεις που συνδέονται με εργασίες οι οποίες άρχισαν το Σάββατο.

Ο κλάδος εξόδου προς τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στην κατεύθυνση προς Λαμία, θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένος έως τις 06:00 της Δευτέρας. Για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας προβλέπονται διαφορετικές εναλλακτικές διαδρομές για τα Ι.Χ. και τα βαρέα οχήματα.

Ταυτόχρονα, εφαρμόζονται στενώσεις λωρίδων και στον αυτοκινητόδρομο και στην Αττική Οδό.

Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς

Δυνάμεις της Τροχαίας θα αναπτυχθούν στα σημεία όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις και εφαρμόζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σκοπός είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας και η ασφαλής διέλευση τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.

Οι οδηγοί καλούνται να οργανώσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τους οδικούς άξονες που θα παραμένουν κλειστοί. Η τήρηση της προσωρινής σήμανσης και η συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αστυνομικών αποτελούν τις βασικές συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής στο Αιτωλικό και στο Μεσολόγγι θα ισχύει απαγόρευση στάθμευσης.