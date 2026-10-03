Κανονικά εκτελούνται από το απόγευμα τα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου και τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου.

Από το λιμάνι της Ραφήνας, τα πλοία προς τις Κυκλάδες αναχωρούν κανονικά, ενώ προς το παρόν δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς το Μαρμάρι.

Αντίθετα, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία.

Κι αυτό γιατί, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.