Σοβαρά προβλήματα στην Παραλιακή ζώνη της πόλης των Χανίων, λόγω της σφοδροτητας των ανέμων που πνέουν στην βόρεια πλευρά του νομού.

Το Ενετικό Παλαιό Λιμάνι της πόλης έχει δεχτεί πλήγμα με τη θάλασσα και τους ισχυρούς κυματισμούς να έχουν δημιουργήσει πρόβλημα σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές επιχειρήσεις.

Η παραλία της Νέας Χώρας έχει υποστεί αμμοδιάβρωση σε σημεία της ακτογραμμής με ζημιές στον εξοπλισμό εξυπηρέτησης επισκεπτών και λουομένων.

Στο μεταξύ ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή των Σφακίων και το Φαράγγι της Σαμαριάς έχουν ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμου. Οι 8 υπάλληλοι βρίσκονται σε ασφαλές σημείο και έχουν διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος “η κατάσταση τους είναι πλήρως ελεγχόμενη. Βρίσκονται εντός του φυλακίου σταθμού. Έχουν τρόφιμα, φάρμακα, είναι σε ζεστό περιβάλλον, όμως η στάθμη του ποταμού δεν επιτρέπει την αποχώρηση τους. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους”.

Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση που επικρατεί στο νομό Χανίων είναι ελεγχόμενη με τον μηχανισμό να ελέγχει όλα τα πληττομενα σημεία και να παρεμβαίνει όπου κληθεί.