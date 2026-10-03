Σε τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026 στο Δέλτα Κορίνθου, καθώς ο 26χρονος οδηγός ενός από τα δύο οχήματα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 23:20, λίγο πριν από την είσοδο της Κορίνθου, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν ο 26χρονος οδηγός, μία 20χρονη και ένας ανήλικος, ενώ το δεύτερο όχημα οδηγούσε ένας 18χρονος, έχοντας μαζί του ακόμη δύο 18χρονους.

Η σφοδρή σύγκρουση και ο απεγκλωβισμός

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα δύο οχήματα εξετράπησαν της πορείας τους και προσέκρουσαν σε κολόνες φωτισμού, με αποτέλεσμα να καταστραφούν συνολικά τέσσερις.

Και οι έξι επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων τραυματίστηκαν, ενώ για δύο από αυτούς χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τους τραυματίες. Στη συνέχεια όλοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

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Κατέληξε ο 26χρονος οδηγός

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 26χρονος οδηγός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Οι υπόλοιποι πέντε επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.