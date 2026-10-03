Σταδιακά αναμένεται να αποκατασταθούν από το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά και τη Ραφήνα, καθώς εξασθενούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που κράτησαν τα πλοία δεμένα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, οι αναχωρήσεις από τον Πειραιά προβλέπεται να αρχίσουν μετά τις 16:00, ενώ τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν κανονικά.

Στις 17:45 αναχωρεί το «Διονύσιος Σολωμός»

Η Fast Ferries ανακοίνωσε ότι το «Διονύσιος Σολωμός» θα αποπλεύσει από τον Πειραιά στις 17:45, αντί για τις 14:45, μετά τη λήξη του απαγορευτικού. Το πλοίο θα εκτελέσει το δρομολόγιο προς Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίο και Θήρα.

Με βάση το αναθεωρημένο πρόγραμμα της εταιρείας, η άφιξη στη Θήρα υπολογίζεται στις 04:20 τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Οι επιβάτες ενημερώνονται από την εταιρεία για τις αλλαγές.

Από τη Ραφήνα, το «Θεολόγος Π.» αναμένεται να αναχωρήσει στις 17:30. Για το Λαύριο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν θα εκτελεστούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Στον Αργοσαρωνικό παραμένουν περιορισμοί: σύμφωνα με την ενημέρωση που μετέδωσε νωρίτερα η ΕΡΤ, τα δρομολόγια των ταχύπλοων δεν πραγματοποιούνται, ενώ τα συμβατικά πλοία κινούνται κανονικά, με εξαίρεση το «Ελένη», του οποίου το προγραμματισμένο ταξίδι ακυρώθηκε.

Οι επιβάτες καλούνται να επιβεβαιώνουν την εκτέλεση και την ώρα αναχώρησης του δρομολογίου τους με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία πριν μεταβούν στο λιμάνι. Η σταδιακή επανεκκίνηση εξαρτάται από την εξέλιξη του καιρού και ενδέχεται να συνοδευτεί από πρόσθετες αλλαγές στον προγραμματισμό.