Kατασβέστηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριώροφου κτιρίου στη Σαλαμίνα, ενώ από το εσωτερικό του απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης από το διαμέρισμα, με τη χρήση κλίμακας.

Η γυναίκα παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Πειραιά.