Συνεδρίασε η επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της επιτροπής:

α) Σήμερα Σάββατο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να διατηρούν την έντασή τους έως το απόγευμα και να συνεχίζονται, με μικρότερη ένταση, από τις απογευματινές ώρες έως και το πρωί της Κυριακής.

β) Από σήμερα το απόγευμα έως και το μεσημέρι της Κυριακής, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα.

γ) Τέλος, οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έως και αύριο, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Επιπλέον, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.

Σημειώνεται ότι την επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.