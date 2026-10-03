Με κατάνυξη και μεγάλη προσέλευση πιστών ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Επισκόπου και Πολιούχου της Αθήνας, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στο Κολωνάκι.

Ήδη από το πρωί, εκατοντάδες πολίτες καταφθάνουν στο ναό για να προσκυνήσουν και να ανάψουν ένα κερί, ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 17:00 το απόγευμα με την καθιερωμένη επίσημη και πάνδημη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Η πομπή θα διέλθει από τις οδούς Λυκαβηττού, Σόλωνος, Κανάρη, την πλατεία Κολωνακίου (Φιλικής Εταιρείας) και την οδό Σκουφά, ενώ μετά την επιστροφή της εικόνας θα ακολουθήσει Εσπερινός και Ιερά Παράκληση.

Επί ποδός η Τροχαία – Γερανοί απομακρύνουν οχήματα

Για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην περιοχή βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ δύο γερανοί της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται επί ποδός απομακρύνοντας οχήματα που έχουν σταθμεύσει παράνομα στις οδούς πέριξ του ναού.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη Σκουφά, στο τμήμα από την Ομήρου έως την πλατεία Φιλικής Εταιρείας, καθώς και στις οδούς Λυκαβηττού και Δημοκρίτου από τη Σκουφά έως τη Σόλωνος. Παράλληλα, οι περιορισμοί ισχύουν στη Σόλωνος από τη Λυκαβηττού έως την Κανάρη, ενώ η απαγόρευση καλύπτει σε όλο το μήκος τους τις οδούς Σέκερη και Κανάρη, όπως επίσης και ολόκληρη την έκταση της πλατείας Φιλικής Εταιρείας.