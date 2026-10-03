Σε νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-2026 προχώρησε η ΕΜΥ, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) στην Κρήτη

Α) σήμερα Σάββατο έως νωρίς το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β) από αργά το απόγευμα σήμερα και έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

β) Στα Δωδεκάνησα (τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

Χείμαρος στο φαράγγι της Σαμαριάς

Στο μεταξύ, σε ορμητικό χείμαρρο έχει μετατραπεί το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έπληξαν την Κρήτη από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Βίντεο από την περιοχή, τα οποία δημοσιεύει το neakriti.gr, καταγράφουν μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν με δύναμη μέσα στο φαράγγι, αποτυπώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας στα ορεινά των Χανίων.

Οι εικόνες από το φυσικό τοπίο συνοδεύονται από ιδιαίτερα υψηλές μετρήσεις βροχόπτωσης. Στο Ξυλόσκαλο, στη βόρεια είσοδο του φαραγγιού, το αθροιστικό ύψος βροχής έφτασε τα 318 χιλιοστά, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Η μέτρηση αφορά το διάστημα έως τις 10:20 του Σαββάτου

Η καταγραφή των 318 χιλιοστών περιλαμβάνεται στην αποτύπωση της βροχόπτωσης από την Παρασκευή έως τις 10:20 το πρωί του Σαββάτου. Το meteo.gr παρουσίασε χάρτη με την κατανομή της βροχής στην Κρήτη και τα οκτώ μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη για το συγκεκριμένο διάστημα.

Τα μεγαλύτερα ύψη εντοπίστηκαν κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια τμήματα του νησιού. Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά δεδομένα που είχαν ανακοινωθεί για την εξέλιξη των φαινομένων.

Ποσότητα που αντιστοιχεί σε 318 τόνους νερού ανά στρέμμα

Το μέγεθος της βροχόπτωσης γίνεται πιο κατανοητό αν μετατραπεί σε όγκο νερού. Κάθε χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο ανά τετραγωνικό μέτρο. Επομένως, τα 318 χιλιοστά σημαίνουν 318 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σε επιφάνεια ενός στρέμματος, δηλαδή 1.000 τετραγωνικών μέτρων, η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με 318.000 λίτρα ή περίπου 318 τόνους νερού. Πρόκειται για χαρακτηριστική αποτύπωση του όγκου της βροχής που καταγράφηκε στο Ξυλόσκαλο μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Κλειστό και από τις δύο εισόδους το φαράγγι

Η κακοκαιρία έχει οδηγήσει και στην αναστολή της επισκεψιμότητας της Σαμαριάς. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) έχει ανακοινώσει ότι το φαράγγι παραμένει κλειστό και από τις δύο εισόδους, λαμβάνοντας υπόψη το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ και την κατάσταση κινητοποίησης για την Περιφέρεια Κρήτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας και μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, οι εργαζόμενοι του ΟΦΥΠΕΚΑ θα πραγματοποιήσουν αναλυτικό έλεγχο και θα αποκαταστήσουν τυχόν ζημιές. Ο χρόνος επαναλειτουργίας του Εθνικού Δρυμού θα προσδιοριστεί με νεότερη ενημέρωση, με βάση και τα επικαιροποιημένα δελτία της ΕΜΥ.

Μήνυμα του 112 στον Μυλοπόταμο

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις και σήμερα στο νησί, με την κατάσταση στον Δήμο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Στις 11.55 το πρωί του Σαββάτου (03/10) ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία».