Την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό σε νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων, αλλά και να ληφθούν μέτρα για την προστασία της σχολικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών, υπογράμμισε η υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΔΟΕ, Βιολέτα Γαλανοπούλου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Γαλανοπούλου αναφέρθηκε στο περιστατικό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται στην υπόθεση υπερέβη τα όρια με τη συμπεριφορά της.

«Η βία είναι ανεπίτρεπτη και δεν μπορεί ο καθένας να αυτοδικεί και να παίρνει τον νόμο στα χέρια του», τόνισε, ζητώντας ταυτόχρονα «να θωρακιστεί το επάγγελμά μας».

«Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση»

Η υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΔΟΕ υπογράμμισε πως δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης και πως θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι παράμετροι πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «προφανώς η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η συνάδελφος με τη συμπεριφορά της τέθηκε εκτός ορίων. Σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι μας για ποιο λόγο έγινε αυτό, μέσα σε τι πλαίσιο και να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τη σχολική κοινότητα πάνω απ’ όλα».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, σημειώνοντας ωστόσο πως είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό και να μην υπάρξουν βιαστικές γενικεύσεις.

«Κανένας δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη συμπεριφορά, αλλά δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους συναδέλφους μας μόνο επειδή σε υπέρμετρο βαθμό βγήκε εκτός ορίων. Είναι όμως πραγματικά σημαντικό να αφήσουμε το υπουργείο, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, να προχωρήσουν στη διερεύνηση των γεγονότων, να γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους και να προστατεύσουμε και τη σχολική κοινότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάγκη για περισσότερη στήριξη στα σχολεία

Η κ. Γαλανοπούλου έθεσε στη συνέχεια και το ευρύτερο ζήτημα των συνθηκών μέσα στις οποίες καλούνται να εργάζονται οι εκπαιδευτικοί, υποστηρίζοντας ότι περιστατικά επιθέσεων από γονείς δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που εκπαιδευτικός δέχεται επίθεση από γονείς, μαθαίνουμε διάφορα περιστατικά αρκετά συχνά. Σημασία έχει να θωρακιστεί το επάγγελμά μας, να καταλάβει η Πολιτεία ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε αυτές τις συνθήκες και πόσο μάλιστα στο συγκεκριμένο περιστατικό και σε άλλα σχολεία, η κοινότητα είναι επιβαρυμένη κοινωνικά, οικονομικά, το πολιτισμικό πλαίσιο είναι διαφορετικό».

Με βάση τα παραπάνω, η υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΔΟΕ ανέδειξε την ανάγκη μόνιμης παρουσίας ειδικών επιστημόνων στις σχολικές μονάδες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες.

«Χρειαζόμαστε μόνιμα ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, δομές που να λειτουργούν ώστε να μπορούν να ενσωματώνονται αυτοί οι μαθητικοί πληθυσμοί, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στη σχολική ζωή και να προχωράει η μόρφωσή τους. Πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι δομές, δεν αρκεί μόνο το σχολείο. Χρειάζονται προγράμματα με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, των Δήμων, των Περιφερειών, για όλες τις κοινότητες».

Τι ζητά η ΔΟΕ

Η κ. Γαλανοπούλου επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της ΔΟΕ για ενίσχυση των σχολείων με μόνιμο προσωπικό, αλλά και για τη σταθερή παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στις σχολικές μονάδες.

«Από κει και πέρα, εμείς ζητάμε πάγια, κατ’ αρχάς την ύπαρξη μόνιμου προσωπικού, ειδικά σε αυτά τα περιβάλλοντα και ζητάμε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς μέσα στα σχολεία, όχι για μια μέρα την εβδομάδα και με το καθεστώς του αναπληρωτή, αλλά σε μόνιμη εργασιακή σχέση, ώστε να χτίζονται δεσμοί με τις κοινότητες», κατέληξε η υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΔΟΕ.