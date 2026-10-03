Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον Φαληρικό Όρμο την επόμενη πενταετία, με το υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο στη θέση του Tae Kwon Do και το μητροπολιτικό πάρκο ΑΕΝΑΟΝ να διαμορφώνουν ένα πρότυπο βιώσιμο και δημόσιο παραλιακό μέτωπο.

Έναν πολυλειτουργικό και αναγκαίο για την πρωτεύουσα, χώρο αλλά και έναν ενιαίο χώρο πρασίνου αναψυχής και κοινωνικής ζωής για τους πολίτες στους οποίους επιστρέφει τη θάλασσα και επαναπροσανατολίζει την Αττική στο παραλιακό της μέτωπο.

Πρόκειται για την επόμενη φάση του συνολικού σχεδίου της Περιφέρεια Αττικής, για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ.

Ο νέος σχεδιασμός αφορά στη μετατροπή του Κλειστού Ολυμπιακού Γήπεδου Tae Kwon Do σε σύγχρονο μητροπολιτικό πόλο συνεδριακού τουρισμού, πολιτισμού, αναψυχής και επιχειρηματικότητας αλλά και την αξιοποίηση όλης της Ζώνης ΙΙΙ του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να έχει ήδη εκκίνησει τις διαδικασίες χρηματοδότηση του, από ευρωπαϊκούς πόρους.

Σχέδιο 150 εκατ. ευρώ για το νέο συνεδριακό κέντρο

Το νέο έργο, προβλέπει επένδυση ύψους 150 εκατ. ευρώ και ριζική αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης ολυμπιακής εγκατάστασης, με στόχο τη δημιουργία ενός Διεθνούς Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου μεγάλης κλίμακας.

Μαζί με τους ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 370 εκατ. ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί για το ΑΕΝΑΟΝ, η συνολική κλίμακα των δύο παρεμβάσεων στον Φαληρικό Όρμο ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ.

Κοινός παρονομαστής τους είναι και η χρηματοδοτική στρατηγική που ακολουθεί η Περιφέρεια. Όπως συνέβη με το ΑΕΝΑΟΝ, έτσι και για το Tae Kwon Do, η χρηματοδοτική διεκδίκηση βασίζεται στην εξασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η προμελέτη του έργου έχει ήδη παρουσιαστεί στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO), αποσπώντας θετικά σχόλια σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Πρόκειται για το πρώτο βήμα στη διαδικασία διεκδίκησης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, η οποία θα ακολουθήσει τα επόμενα στάδια ωρίμανσης και αξιολόγησης του έργου.

Νέα ζωή σε ένα ολυμπιακό ακίνητο

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας, η μεταμόρφωση του Tae Kwon Do βασίζεται στην επανάχρηση της υφιστάμενης εγκατάστασης.

Η δημιουργία ενός μεγάλου συνεδριακού κέντρου στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των φορέων του κλάδου. Ο ΣΕΤΕ, όπως και οι επαγγελματίες του συνεδριακού τουρισμού έχουν αναδείξει εδώ και χρόνια το έλλειμμα της Αθήνας σε χώρους ικανούς να υποστηρίξουν μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Πρόκειται για αδυναμία στην οποία είχε αναφερθεί και ο Νίκος Χαρδαλιάς, τον Ιούλιο του 2025, κατά την παραχώρηση του Tae Kwon Do από την ΕΤΑΔ στην Περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι μια υποδομή αυτής της κλίμακας λείπει από την Αττική και στερεί από την πρωτεύουσα ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τουρισμό και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το ακίνητο από το Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Tae Kwon Do και την Πλατεία Νερού που παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια για 40 έτη, εκτείνεται σε 153 στρέμματα.

Στην «καρδιά» του σημερινού σταδίου προβλέπεται η κατασκευή μιας νέας, στατικά ανεξάρτητης αμφιθεατρικής αίθουσας διεθνών προδιαγραφών, δυναμικότητας 2.700 έως 3.200 ατόμων.

Με πτυσσόμενες κερκίδες και κινητά ηχομονωτικά χωρίσματα, ο χώρος θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες διαφορετικών διοργανώσεων, ενώ στο επίπεδο της Πλατείας Νερού σχεδιάζεται ενιαίος εκθεσιακός χώρος 4.000 τετραγωνικών μέτρων.

Το πρώην Προπονητήριο και οι παλαιοί χώροι διοίκησης θα μετατραπούν σε αίθουσες παράλληλων συνεδριάσεων και πολυδύναμους χώρους, ενώ στο ανώτερο επίπεδο του κτιρίου προβλέπονται μία ακόμη αυτοτελής αίθουσα και εστιατόριο με θέα στον Σαρωνικό.

Κεντρική φιλοσοφία είναι η πολυλειτουργικότητα, ώστε το κτίριο να μπορεί να εξυπηρετεί συνέδρια, εκθέσεις, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες σε διαφορετικές διατάξεις και κλίμακες.

Η Περιφέρεια διευκρινίζει ότι οι μεικτές χρήσεις αφορούν το εσωτερικό του κτιρίου και δεν συνεπάγονται μετατροπή του ανοιχτού περιβάλλοντος χώρου σε χώρο μαζικών εκδηλώσεων. Ο σχεδιασμός της ανάπλασης διατηρεί τον ανοιχτό και κοινόχρηστο χαρακτήρα του και βάζει τέλος στη λογική των υπαίθριων συναυλιών, οι οποίες κατά το παρελθόν είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατοίκων και όμορων δήμων, λόγω της ηχορύπανσης και της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.

Πλατεία Νερού, πράσινο και σύνδεση με τη θάλασσα

Η παρέμβαση δεν περιορίζεται στο κλειστό γήπεδο, επεκτείνεται και στην Πλατεία Νερού. Εκεί, σχεδιάζεται η επαναφορά του υγρού στοιχείου με πίδακες νερού και ενίσχυση του πρασίνου, ενώ προβλέπεται και μικρή διάφανη κατασκευή για τη φιλοξενία εκθέσεων και εταιρικών εκδηλώσεων.

Τα υφιστάμενα γραμμικά κτίρια και το Γυάλινο Κτίριο θα ανακαινιστούν και τα δώματά τους θα διαμορφωθούν σε πράσινη διαδρομή περιπάτου.

Στο θαλάσσιο μέτωπο προβλέπονται ακόμη τρεις νέες προβλήτες ενώ, ο συνολικός σχεδιασμός περιλαμβάνει υπόγειες και υπαίθριες θέσεις στάθμευσης και χώρο εξυπηρέτησης λεωφορείων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων με βιοκλιματικές λύσεις, παθητικά συστήματα και φωτοβολταϊκά πάνελ.

Η προσέγγιση ακολουθεί τις τρεις βασικές αρχές του New European Bauhaus: βιωσιμότητα, αισθητική και συμπερίληψη, ώστε το νέο συγκρότημα να βρίσκεται σε λειτουργική και αρχιτεκτονική συνέχεια με το γειτονικό ΑΕΝΑΟΝ.

Διαγωνισμός το 2027, στόχος η λειτουργία το 2029

Επόμενο ορόσημο του σχεδιασμού είναι η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάπλαση και αξιοποίηση του Tae Kwon Do μέσα στο 2027.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι, στόχος είναι η διαγωνιστική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του ίδιου έτους και ο ανάδοχος να εγκατασταθεί τον Ιανουάριο του 2028, προκειμένου να αρχίσει η κατασκευαστική φάση.

Η μελέτη του project έχει ήδη ολοκληρωθεί και η επιδίωξη της Περιφέρειας είναι η νέα εγκατάσταση να βρίσκεται σε λειτουργική ετοιμότητα το δεύτερο εξάμηνο του 2029, στην ίδια χρονική περίοδο κατά την οποία προβλέπεται να παραδοθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ.

Η σύμπτωση των δύο χρονοδιαγραμμάτων δεν είναι τυχαία. Στον σχεδιασμό της Περιφέρειας, Tae Kwon Do και ΑΕΝΑΟΝ δεν αποτελούν δύο ανεξάρτητες επενδύσεις, αλλά δύο βασικά τμήματα της ίδιας παρέμβασης για την επανασύνδεση της Αθήνας με το παράκτιο μέτωπό της.

Από το ΑΕΝΑΟΝ στο Tae Kwon Do

Η νέα φάση του σχεδιασμού έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή, στις 2 Σεπτεμβρίου, της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το έργο, το οποίο ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε παραλάβει στις αρχές του 2024 στα όρια της απένταξης από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πέρασε μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια από τις απαιτούμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις και έφτασε στην οριστική συμβασιοποίησή του.

Για την κατασκευή του έχουν εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατ. ευρώ.

Σε μία έκταση 741 στρεμμάτων προβλέπεται να δημιουργηθεί ένας από τους μεγαλύτερους ανοιχτούς μητροπολιτικούς χώρους της Αττικής, με 4.032 δέντρα, εκτεταμένη φυσική μεσογειακή βλάστηση, χώρους άθλησης, περιπάτου, παιχνιδιού, εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Η πρόσβαση στο πάρκο θα είναι ελεύθερη, χωρίς εισιτήριο, με πρόβλεψη πλήρους προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους.

Κατά την εκδήλωση της υπογραφής της σύμβασης, ο πρωθυπουργός είχε συνδέσει μάλιστα ευθέως τα δύο έργα, αναφερόμενος στην παραχώρηση του Tae Kwon Do στην Περιφέρεια και στον σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός μεγάλου, σύγχρονου συνεδριακού κέντρου.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο σχεδιασμός της Περιφέρειας για την επόμενη ημέρα του Φαληρικού Όρμου. Όπως προκύπτει από τον συνολικό σχεδιασμό, το ΑΕΝΑΟΝ αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα, καθώς ένα έργο που είχε παραληφθεί στα όρια της απένταξης πέρασε πλέον οριστικά στη φάση της υλοποίησης. Το Tae Kwon Do αποτελεί το επόμενο: την επανάχρηση μιας εμβληματικής ολυμπιακής εγκατάστασης ως διεθνούς συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου. Η βασική επιδίωξη είναι οι δύο παρεμβάσεις, μαζί με την Πλατεία Νερού και το υπόλοιπο παράκτιο μέτωπο, να μην εξελιχθούν ως αυτοτελή έργα, αλλά ως τμήματα ενός ενιαίου μητροπολιτικού σχεδίου που θα συνδέει το πράσινο, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την επιχειρηματικότητα και την αναψυχή με τη θάλασσα.

«Ενιαίος μητροπολιτικός προορισμός στον Φαληρικό Όρμο»

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς επισημαίνει:

«Το μεγάλο μας στοίχημα στον Φαληρικό Όρμο δεν εξαντλείται στην κατασκευή δύο σημαντικών έργων. Είναι να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο μητροπολιτικό προορισμό, με ταυτότητα και συνέχεια, που θα λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο και θα επιστρέφει το παραλιακό μέτωπο στους πολίτες.

Με το ΑΕΝΑΟΝ δημιουργούμε έναν νέο μεγάλο πνεύμονα πρασίνου, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Με τη νέα ζωή του Tae Kwon Do δίνουμε στην Αθήνα μια υποδομή που χρειάζεται εδώ και χρόνια, ένα σύγχρονο Διεθνές Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο που μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση της στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Το κρίσιμο για εμάς είναι ότι όλα αυτά σχεδιάζονται μαζί. Όχι ως αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά ως κομμάτια της ίδιας μεγάλης αλλαγής. ΑΕΝΑΟΝ, Tae Kwon Do, Πλατεία Νερού και παράκτιο μέτωπο συνδέονται σε έναν ενιαίο χώρο πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού, επιχειρηματικότητας και αναψυχής. Ήδη, στα μισά της σημερινής μας θητείας, έχουμε βάλει σε τροχιά υλοποίησης σημαντικά έργα υποδομής που θέτουν από σήμερα τις βάσεις για την επόμενη μέρα και διαμορφώνουν την Αττική των επόμενων χρόνων. Αυτός είναι, λοιπόν, ο Φαληρικός Όρμος της επόμενης πενταετίας».