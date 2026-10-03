Σε επιφυλακή παραμένουν οι κάτοικοι της Κρήτης εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που έχουν πλήξει το νησί, με τον καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιο Λέκκα να επισημαίνει ότι τα εδάφη έχουν ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά από τα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι μέχρι στιγμής η εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη είναι σχετικά ομαλή, παρά την ένταση των φαινομένων που είχαν προβλεφθεί. Όπως εξήγησε, η εικόνα που παρουσιάζει το νησί δεν συγκρίνεται με τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν πριν από δύο ημέρες.

«Απ’ ό,τι φαίνεται πάμε σχετικά καλά», ανέφερε ο κ. Λέκκας, υπενθυμίζοντας ότι είχαν προβλεφθεί έντονα καιρικά φαινόμενα από το προηγούμενο βράδυ μέχρι και σήμερα το βράδυ.

Οι βροχές ξεπέρασαν τα 300 χιλιοστά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κακοκαιρία που εκδηλώθηκε πριν από δύο ημέρες, όταν οι βροχοπτώσεις ήταν εξαιρετικά έντονες. Σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 300 χιλιοστά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν ακόμη και πάνω από τα 350 χιλιοστά.

Το μεγάλο ύψος των βροχοπτώσεων, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γεωγραφικού ανάγλυφου της Κρήτης, δημιούργησε σειρά προβλημάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή, η κατάσταση αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά χάρη στην προετοιμασία και την οργάνωση που είχε προηγηθεί από τους επιχειρησιακούς φορείς.

Παρά τη σχετικά καλύτερη εικόνα, ο ίδιος συνέστησε αυξημένη προσοχή, κυρίως στους κατοίκους, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού που έχει πέσει τις προηγούμενες ημέρες έχει ήδη επιβαρύνει το έδαφος.

Ο κίνδυνος από τις ξαφνικές πλημμύρες

Ο Ευθύμιος Λέκκας προειδοποίησε ότι οι συνέπειες των ισχυρών βροχοπτώσεων δεν περιορίζονται στα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στο οδικό δίκτυο ή στις μετακινήσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα αιφνίδια πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως στις μικρές λεκάνες απορροής που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του νησιού. Πρόκειται για περιοχές όπου η συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνικές πλημμύρες.

Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία και η επιβάρυνση του εδάφους μπορούν να προκαλέσουν και άλλα προβλήματα. Μεταξύ αυτών είναι οι διαβρώσεις, οι κατολισθήσεις, αλλά και η διακοπή της κυκλοφορίας εξαιτίας φερτών υλικών που μπορεί να καταλήξουν στους δρόμους.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής, το σύνολο αυτών των φαινομένων δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε ένα θανατηφόρο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, καθώς ένα άτομο βγήκε έξω ενώ επικρατούσε έντονη βροχόπτωση και παρασύρθηκε.

Δύσκολη νύχτα

Δύσκολες ώρες έζησε η Κρήτη τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με την κακοκαιρία να προκαλεί νέες πλημμύρες και εγκλωβισμούς, ενώ το νησί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των ισχυρών βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών.

Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρέθηκε αυτή τη φορά η περιοχή της Ιεράπετρας, κυρίως τα Φέρμα και ο Μακρύς Γιαλός, όπου, σύμφωνα με το Cretalive, η Πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από σπίτια και αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, προκαλώντας δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Την ίδια ώρα, η εικόνα στα Ζωνιανά και στον ορεινό Μυλοπόταμο εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, με ισχυρές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή σε επιφυλακή.

Νυχτερινές διασώσεις στα Φέρμα και πλημμύρες στο Λασίθι

Στα Φλαμουριανά, η μεγάλη ποσότητα νερού παρέσυρε φερτά υλικά και τα εναπόθεσε στους δρόμους, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις. Συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Χαρακτηριστική των συνθηκών που επικράτησαν στην Ιεράπετρα ήταν η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων Γερμανών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους στα Φέρμα λόγω της υψηλής στάθμης των νερών. Όπως μετέδωσαν η ΕΡΤ και ο ΣΚΑΪ, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 23:00 της Παρασκευής, έπειτα από κλήση των επιβαινόντων στο 112. Ακολούθησε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, οι οποίοι τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου σύμφωνα με το ertnews.gr

Το Λασίθι είχε ήδη δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την πρώτη φάση της κακοκαιρίας. Σε ρεπορτάζ του την Πέμπτη, το Euronews κατέγραφε πλημμυρισμένα οχήματα σε χώρο στάθμευσης στο Παλαίκαστρο Σητείας και σημαντική άνοδο της στάθμης του Καλογεροπόταμου στην περιοχή της Αγκαθιάς. Στο Τζερμιάδο, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία που παρέθετε, είχαν καταγραφεί έως το πρωί της Πέμπτης 174 χιλιοστά βροχής από την έναρξη των φαινομένων. Η έκταση των πλημμυρών στο Οροπέδιο Λασιθίου αποτυπώθηκε και σε φωτογραφίες του Reuters από την Παρασκευή, με μεγάλες αγροτικές εκτάσεις καλυμμένες από νερό.

Βελτίωση στα Ζωνιανά, μεγάλες ζημιές στον Μυλοπόταμο

Στον ορεινό Μυλοπόταμο, η βελτίωση της εικόνας το πρωί του Σαββάτου έρχεται έπειτα από αλλεπάλληλα πλημμυρικά επεισόδια. Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση χειμάρρου προκάλεσε εισροή νερού σε κατοικίες και ζημιές σε δρόμους, οχήματα και υποδομές. Την Παρασκευή έσπασε ανάχωμα, το οποίο στη συνέχεια αποκαταστάθηκε, ενώ η άνοδος της στάθμης των νερών οδήγησε στην προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλο σπίτι.

Προβλήματα αντιμετώπισαν και τα Λιβάδια. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Μυλοποτάμου που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, η σύνδεση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια διακόπηκε λόγω ζημιάς στη γέφυρα από την υπερχείλιση του ποταμού. Για την πρόσβαση στα Λιβάδια υποδείχθηκαν οι διαδρομές μέσω Μουρτζανών – Επισκοπής – Αγίου Ιωάννη και Περάματος – Χουμερίου, με έκκληση προς τους οδηγούς να μην επιχειρούν διέλευση από την πληγείσα γέφυρα.

Η περιοχή είχε δοκιμαστεί σοβαρά ήδη την Πέμπτη, όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνθρωποι βρέθηκαν στην κοίτη του ποταμού μετά την καταστροφή στη γέφυρα Δισκουρίου και μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για περιστατικό της προηγούμενης φάσης της κακοκαιρίας, που αποτυπώνει την ένταση των φαινομένων στον ορεινό όγκο του Ρεθύμνου.

Το Euronews ανέφερε την Παρασκευή ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου είχε τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, καταγράφοντας σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, διακοπές ηλεκτροδότησης και ζημιές στο βασικό και αγροτικό οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα εκτεταμένα ήταν τα προβλήματα στην αποχέτευση από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σε οικισμούς είχαν σημειωθεί και μερικές καταρρεύσεις κτισμάτων. Για λόγους ασφάλειας, σχολεία και δομές προσχολικής φροντίδας στον δήμο παρέμειναν κλειστά την Παρασκευή.

Προβλήματα στις πτήσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Η κακοκαιρία επηρέασε και τις συγκοινωνίες του νησιού. Το βράδυ της Παρασκευής καταγράφηκαν προβλήματα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς η ισχυρή βροχή, οι άνεμοι και η περιορισμένη ορατότητα δυσχέραναν τις προσγειώσεις. Σύμφωνα με το Cretalive, αεροσκάφη επέστρεψαν στα αεροδρόμια αναχώρησής τους, ενώ η εικόνα άρχισε να βελτιώνεται μετά τις 21:00.

Παράλληλα, το βράδυ της Παρασκευής παρέμενε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, με τους θυελλώδεις ανέμους να δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου είχε απευθύνει συστάσεις για ασφαλή πρόσδεση πλοίων και μικρών σκαφών και αποφυγή δραστηριοποίησης όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα.

Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό Περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στην περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Πέτρας Σελί -Σέμπρωνα Δήμου Πλατανιά.

Επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή Οδό Ιεράπετρας- Σητείας στο 15o χιλιόμετρο (Αγία Φωτιά) και στο 22ο χιλιόμετρο (Κουτσουράς) ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο 28ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου Εξω Ποταμών.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό από Βισταγή προς Πλατάνια Δήμου Αμαρίου ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά και στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείοu συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία, Ιρλανδική διάβαση στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου, Ιρλανδική διάβαση στην οδό Λυκίου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου, Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ενώ έχει διακοπεί η είσοδος-έξοδος Επαρχιακού δρόμου Αρχανών-Σύλαμου κατά μήκος του φαραγγιού της Σύλαμου. Στο μεταξύ η κυκλοφορία στην Επαρχιακή Οδό Χερσονήσου-Καστελίου έχει αποκατασταθεί.

Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσει, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. «astynomia.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα – διακοπές κυκλοφορίας – χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας.

Ισχυρές βροχές και το Σάββατο

Η Κρήτη παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα. Η Περιφέρεια είχε ανακοινώσει την Παρασκευή την κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση Red Code, λόγω των ισχυρών βροχών, των καταιγίδων και των πολύ θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η διέλευση και παραμονή σε φαράγγια, φυσιολατρικά μονοπάτια, ορειβατικές διαδρομές και άλλες περιοχές με έντονο ανάγλυφο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού έχουν ενισχυθεί με εξειδικευμένους διασώστες ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ, ερπυστριοφόρο όχημα της 1ης ΕΜΑΚ και κλιμάκιο με ισχυρά αντλητικά μέσα. Οι ενισχύσεις έφτασαν στα Χανιά την Πέμπτη, προκειμένου να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις σε πλημμυρισμένες και δύσβατες περιοχές.

Το μέγεθος των βροχοπτώσεων αποτυπώνεται στις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί στα Ανώγεια 361,4 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 361,4 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σύμφωνα με την πρωινή επικαιροποίηση της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη το Σάββατο, με σταδιακή εξασθένηση από αργά τη νύχτα. Στο Αιγαίο προβλέπονται βορειοανατολικοί άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ μέχρι το απόγευμα. Το Meteo κατατάσσει το επεισόδιο βροχόπτωσης του Σαββάτου στην κατηγορία 4, δηλαδή «πολύ σημαντική», προβλέποντας ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού και βροχές κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή διέλευσης από χειμάρρους και ρέματα, ακόμη και μετά τη βροχή.