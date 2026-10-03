Με περιορισμούς στην κυκλοφορία και στη στάθμευση θα πραγματοποιηθούν οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι εκδηλώσεις για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, και η αυριανή διοργάνωση «Greece Race for the Cure 2026» φέρνουν διαδοχικές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, τις οποίες θα πρέπει να συνυπολογίσουν οι οδηγοί.

Για τον σημερινό εορτασμό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, τα μέτρα εφαρμόζονται από τις 06:00. Από εκείνη την ώρα απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις οδούς που περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις, ενώ από τις 15:00 θα ακολουθήσει σταδιακά και διακοπή της κυκλοφορίας.

Οι περιορισμοί αφορούν τα ακόλουθα σημεία στον δήμο Αθηναίων:

Την οδό Σκουφά, από τη συμβολή της με την Ομήρου έως την πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Την οδό Λυκαβηττού, μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος.

Την οδό Δημοκρίτου, στο τμήμα που συνδέει τη Σκουφά με τη Σόλωνος.

Την οδό Σόλωνος, από τη Λυκαβηττού έως την Κανάρη.

Την οδό Σέκερη, σε όλο το μήκος της.

Την οδό Κανάρη, επίσης σε ολόκληρο το μήκος της.

Την πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Νέες παρεμβάσεις στην κυκλοφορία θα ακολουθήσουν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά για τις ανάγκες του Greece Race for the Cure 2026, που θα πραγματοποιηθεί στους δρόμους της Αθήνας.

Στο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνονται δύο διαδρομές: ένας αγώνας δρόμου απόστασης 5 χιλιομέτρων και ένας περίπατος 2 χιλιομέτρων. Οι διαθέσιμες συμμετοχές έχουν ήδη καλυφθεί, με τη διοργάνωση να αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες ανθρώπους στο κέντρο της πόλης. Δρομείς και περιπατητές θα πάρουν μέρος σε μια εκδήλωση που υπηρετεί έναν καλό σκοπό, επιλέγοντας μία από τις δύο αποστάσεις.

Ως σημείο εκκίνησης έχει οριστεί το Πεδίον του Άρεως, στην πλευρά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Από εκεί, η πορεία των συμμετεχόντων θα περάσει από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και θα συνεχιστεί μέσω της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Αμερικής. Στη συνέχεια, η διαδρομή θα οδηγήσει ξανά προς το Πεδίον του Άρεως, στην περιοχή του οποίου θα γίνει και ο τερματισμός.

Οι οδοί από τις οποίες θα περάσουν οι συμμετέχοντες θα κλείσουν για τα οχήματα από το πρωί της Κυριακής και θα παραμείνουν αποκλεισμένες μέχρι νωρίς το μεσημέρι. Επομένως, όσοι σχεδιάζουν να κινηθούν εκείνες τις ώρες προς το κέντρο θα χρειαστεί να προσαρμόσουν τη διαδρομή τους στις προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται να λάβουν υπόψη τους τα μέτρα κατά τον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους και να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να αποφύγουν τα τμήματα του οδικού δικτύου που θα είναι κλειστά λόγω της διοργάνωσης.