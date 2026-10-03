Δύσκολες ώρες έζησε η Κρήτη τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με την κακοκαιρία να προκαλεί νέες πλημμύρες και εγκλωβισμούς, ενώ το νησί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των ισχυρών βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών.

Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρέθηκε αυτή τη φορά η περιοχή της Ιεράπετρας, κυρίως τα Φέρμα και ο Μακρύς Γιαλός, όπου, σύμφωνα με το Cretalive, η Πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από σπίτια και αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, προκαλώντας δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Την ίδια ώρα, η εικόνα στα Ζωνιανά και στον ορεινό Μυλοπόταμο εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, με ισχυρές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή σε επιφυλακή.

Νυχτερινές διασώσεις στα Φέρμα και πλημμύρες στο Λασίθι

Στα Φλαμουριανά, η μεγάλη ποσότητα νερού παρέσυρε φερτά υλικά και τα εναπόθεσε στους δρόμους, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις. Συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Χαρακτηριστική των συνθηκών που επικράτησαν στην Ιεράπετρα ήταν η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων Γερμανών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους στα Φέρμα λόγω της υψηλής στάθμης των νερών. Όπως μετέδωσαν η ΕΡΤ και ο ΣΚΑΪ, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 23:00 της Παρασκευής, έπειτα από κλήση των επιβαινόντων στο 112. Ακολούθησε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, οι οποίοι τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου σύμφωνα με το ertnews.gr

Το Λασίθι είχε ήδη δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την πρώτη φάση της κακοκαιρίας. Σε ρεπορτάζ του την Πέμπτη, το Euronews κατέγραφε πλημμυρισμένα οχήματα σε χώρο στάθμευσης στο Παλαίκαστρο Σητείας και σημαντική άνοδο της στάθμης του Καλογεροπόταμου στην περιοχή της Αγκαθιάς. Στο Τζερμιάδο, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία που παρέθετε, είχαν καταγραφεί έως το πρωί της Πέμπτης 174 χιλιοστά βροχής από την έναρξη των φαινομένων. Η έκταση των πλημμυρών στο Οροπέδιο Λασιθίου αποτυπώθηκε και σε φωτογραφίες του Reuters από την Παρασκευή, με μεγάλες αγροτικές εκτάσεις καλυμμένες από νερό.

Βελτίωση στα Ζωνιανά, μεγάλες ζημιές στον Μυλοπόταμο

Στον ορεινό Μυλοπόταμο, η βελτίωση της εικόνας το πρωί του Σαββάτου έρχεται έπειτα από αλλεπάλληλα πλημμυρικά επεισόδια. Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση χειμάρρου προκάλεσε εισροή νερού σε κατοικίες και ζημιές σε δρόμους, οχήματα και υποδομές. Την Παρασκευή έσπασε ανάχωμα, το οποίο στη συνέχεια αποκαταστάθηκε, ενώ η άνοδος της στάθμης των νερών οδήγησε στην προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλο σπίτι.

Προβλήματα αντιμετώπισαν και τα Λιβάδια. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Μυλοποτάμου που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, η σύνδεση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια διακόπηκε λόγω ζημιάς στη γέφυρα από την υπερχείλιση του ποταμού. Για την πρόσβαση στα Λιβάδια υποδείχθηκαν οι διαδρομές μέσω Μουρτζανών – Επισκοπής – Αγίου Ιωάννη και Περάματος – Χουμερίου, με έκκληση προς τους οδηγούς να μην επιχειρούν διέλευση από την πληγείσα γέφυρα.

Η περιοχή είχε δοκιμαστεί σοβαρά ήδη την Πέμπτη, όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνθρωποι βρέθηκαν στην κοίτη του ποταμού μετά την καταστροφή στη γέφυρα Δισκουρίου και μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για περιστατικό της προηγούμενης φάσης της κακοκαιρίας, που αποτυπώνει την ένταση των φαινομένων στον ορεινό όγκο του Ρεθύμνου.

Το Euronews ανέφερε την Παρασκευή ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου είχε τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, καταγράφοντας σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, διακοπές ηλεκτροδότησης και ζημιές στο βασικό και αγροτικό οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα εκτεταμένα ήταν τα προβλήματα στην αποχέτευση από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σε οικισμούς είχαν σημειωθεί και μερικές καταρρεύσεις κτισμάτων. Για λόγους ασφάλειας, σχολεία και δομές προσχολικής φροντίδας στον δήμο παρέμειναν κλειστά την Παρασκευή.

Ένας νεκρός από την πρώτη φάση της κακοκαιρίας

Η πολυήμερη κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει πίσω της έναν νεκρό. Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου εντοπίστηκε χωρίς ζωή ο 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από το προηγούμενο βράδυ, όταν είχε αναχωρήσει για το ποιμνιοστάσιό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ και την ενημέρωση της Πυροσβεστικής που μετέφερε, ο ηλικιωμένος βρέθηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά στη θέση Καβαλάρης. Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετείχαν αστυνομικοί και πυροσβέστες, με τη συνδρομή ομάδας drone. Ο θάνατός του σημειώθηκε κατά την πρώτη φάση των έντονων φαινομένων, πριν από τις νέες πλημμύρες της νύχτας στην Ιεράπετρα.

Προβλήματα στις πτήσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Η κακοκαιρία επηρέασε και τις συγκοινωνίες του νησιού. Το βράδυ της Παρασκευής καταγράφηκαν προβλήματα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς η ισχυρή βροχή, οι άνεμοι και η περιορισμένη ορατότητα δυσχέραναν τις προσγειώσεις. Σύμφωνα με το Cretalive, αεροσκάφη επέστρεψαν στα αεροδρόμια αναχώρησής τους, ενώ η εικόνα άρχισε να βελτιώνεται μετά τις 21:00.

Παράλληλα, το βράδυ της Παρασκευής παρέμενε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, με τους θυελλώδεις ανέμους να δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου είχε απευθύνει συστάσεις για ασφαλή πρόσδεση πλοίων και μικρών σκαφών και αποφυγή δραστηριοποίησης όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα.

Ισχυρές βροχές και το Σάββατο

Η Κρήτη παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα. Η Περιφέρεια είχε ανακοινώσει την Παρασκευή την κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση Red Code, λόγω των ισχυρών βροχών, των καταιγίδων και των πολύ θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η διέλευση και παραμονή σε φαράγγια, φυσιολατρικά μονοπάτια, ορειβατικές διαδρομές και άλλες περιοχές με έντονο ανάγλυφο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού έχουν ενισχυθεί με εξειδικευμένους διασώστες ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ, ερπυστριοφόρο όχημα της 1ης ΕΜΑΚ και κλιμάκιο με ισχυρά αντλητικά μέσα. Οι ενισχύσεις έφτασαν στα Χανιά την Πέμπτη, προκειμένου να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις σε πλημμυρισμένες και δύσβατες περιοχές.

Το μέγεθος των βροχοπτώσεων αποτυπώνεται στις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί στα Ανώγεια 361,4 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 361,4 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σύμφωνα με την πρωινή επικαιροποίηση της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη το Σάββατο, με σταδιακή εξασθένηση από αργά τη νύχτα. Στο Αιγαίο προβλέπονται βορειοανατολικοί άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ μέχρι το απόγευμα. Το Meteo κατατάσσει το επεισόδιο βροχόπτωσης του Σαββάτου στην κατηγορία 4, δηλαδή «πολύ σημαντική», προβλέποντας ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού και βροχές κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή διέλευσης από χειμάρρους και ρέματα, ακόμη και μετά τη βροχή.