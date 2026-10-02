Επικαιροποιείται το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν το νότιο Αιγαίο σήμερα, Σάββατο (3/10), και τα φαινόμενα να διατηρούνται κατά τόπους έως το μεσημέρι της Κυριακής (4/10).

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ παράλληλα στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι θα φθάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Πορτοκαλί προειδοποίηση στα Δωδεκάνησα

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται τα Δωδεκάνησα, για τα οποία ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα νοτιότερα τμήματα, από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Κυριακής.

Έως 9 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο

Την ίδια ώρα, πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Η ΕΜΥ συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου αναμένεται εντός 12 ωρών.

Νέο δύσκολο 24ωρο για την Κρήτη

Στην Κρήτη οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά τόπους μέσα στο Σάββατο, προτού αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν από αργά τη νύχτα.

Το νησί βρίσκεται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα προηγούμενα κύματα της κακοκαιρίας προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε αρκετές περιοχές.

Το απόγευμα της Παρασκευής ενεργοποιήθηκε το 112 για ολόκληρη την Κρήτη, με την Πολιτική Προστασία να καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Υπερχείλισε ο χείμαρρος στα Ζωνιανά – Νερά μέσα σε σπίτια

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου. Στα Ζωνιανά ο χείμαρρος υπερχείλισε, με μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περνούν μέσα από τον οικισμό και να εισέρχονται σε κατοικίες.

Προβλήματα προκλήθηκαν και στη σύνδεση των Ζωνιανών με τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα υπέστη ζημιές από την υπερχείλιση και η διέλευση διακόπηκε. Η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται από εναλλακτικές διαδρομές.

Η Αστυνομία προχώρησε επίσης σε διακοπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Κράνα – Ζωνιανά και Αξός – Ζωνιανά.

Κλειστές διαβάσεις και δρόμοι στο Ηράκλειο

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Λόγω της συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού, απαγορεύθηκε η διέλευση οχημάτων από την ιρλανδική διάβαση της οδού Καστοριάς στον Κατσαμπά, από την αντίστοιχη διάβαση στην οδό Λυκίου, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, καθώς και από την ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι, στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων.

Κλειστή παρέμενε επίσης η γέφυρα του Δρακουλιάρη, ενώ μέτρα είχαν ληφθεί και στον δρόμο που συνδέει τη Σίλαμο με τις Αρχάνες.

Πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίστηκαν ακόμη και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου μεγάλες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Αναστάτωση και στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης»

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν και τη λειτουργία του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι, οι καταιγίδες και η περιορισμένη ορατότητα δημιούργησαν προβλήματα το απόγευμα της Παρασκευής, με περίπου 12 έως 13 αφίξεις, κυρίως πτήσεων από το εξωτερικό, να κατευθύνονται τελικά σε άλλα αεροδρόμια.

Ως αποτέλεσμα δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε οι αντίστοιχες αναχωρήσεις από το «Νίκος Καζαντζάκης». Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφηκε περίπου μεταξύ 18:30 και 20:30, ενώ αργότερα άρχισαν και πάλι να πραγματοποιούνται προσγειώσεις.

Σοβαρές ζημιές στο Οροπέδιο Λασιθίου

Βαρύ είναι το αποτύπωμα της κακοκαιρίας και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις πλημμύρισαν, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες πατάτας και κηπευτικών.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν επίσης στην ηλεκτροδότηση, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του Οροπεδίου, με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να επιχειρούν για την αποκατάσταση των βλαβών.

Οι τεράστιες ποσότητες νερού που συγκεντρώθηκαν στην περιοχή οδήγησαν παράλληλα σε αυξημένες εισροές προς το φράγμα Αποσελέμη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε περιοχές της Κρήτης

Ενδεικτική της έντασης των φαινομένων είναι η ποσότητα νερού που έπεσε σε ορισμένες περιοχές μέσα σε λίγες ώρες.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, στη Σαμαριά είχαν καταγραφεί 103,8 χιλιοστά βροχής, ενώ στα Ανώγεια η βροχόπτωση άγγιξε τα 100 χιλιοστά. Σημαντικά ύψη καταγράφηκαν επίσης στην Ασή Γωνιά και στο Ασκύφου Χανίων, καθώς και στο Τζερμιάδο Λασιθίου.

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων

Οι άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Το βράδυ της Παρασκευής δεν πραγματοποιήθηκαν τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά προς την Κρήτη, καθώς στο Αιγαίο έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι που έφθαναν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.