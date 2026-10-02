Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 02/10 στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή του Δέλτα Κορίνθου, με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 23:20, σε μικρή απόσταση από την είσοδο της Κορίνθου, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου να χάσει τον έλεγχό του. Το όχημα βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε διαδοχικές κολώνες φωτισμού, παρασύροντας τρεις από αυτές, ενώ χτύπησε και σε τέταρτη προτού τελικά ακινητοποιηθεί.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων

Δύο επιβαίνοντες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια του οχήματος και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνσή τους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο τραυματίες. Στη συνέχεια παραδόθηκαν σε πληρώματα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο αυτοκίνητα διερευνώνται.