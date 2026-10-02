Μια γέφυρα που δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, δύο παιδιά που χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά από το σπίτι τους και κάτοικοι που ζητούν βοήθεια καθώς το νερό ανεβαίνει. Η κακοκαιρία στην Κρήτη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα, με τον Μυλοπόταμο και τα Ζωνιανά να περνούν ακόμη μία δύσκολη νύχτα και το νέο κύμα καταιγίδων να βρίσκει το νησί ήδη πληγωμένο.

Η νεότερη εξέλιξη αφορά τη διακοπή της πρόσβασης από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, λόγω ζημιάς στη γέφυρα από την υπερχείλιση του ποταμού.

Πίσω από τις επιχειρήσεις και τις προειδοποιήσεις, οι ζημιές των προηγούμενων ωρών παραμένουν: παραγωγή κάτω από το νερό στο Οροπέδιο Λασιθίου, κατεστραμμένες αγροτικές εγκαταστάσεις και ορμητικά νερά που παρέσυραν ζώα στις Μαλάδες Ηρακλείου.

Ζημιά στη γέφυρα – Κλειστή η διαδρομή Ζωνιανά–Λιβάδια

Η υπερχείλιση του ποταμού προκάλεσε ζημιά στη γέφυρα που εξυπηρετεί τη διαδρομή από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, με αποτέλεσμα να διακοπεί η πρόσβαση από το συγκεκριμένο σημείο.

Η δημοτική αρχή καλεί τους οδηγούς να μην επιχειρούν να περάσουν από τη γέφυρα και να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις. Σύμφωνα με την έκτακτη ανακοίνωση του δήμου, η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών:

Μουρτζανά – Επισκοπή – Άγιος Ιωάννης

Πέραμα – Χουμέρι

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και τις επίσημες ενημερώσεις, καθώς η κατάσταση στο οδικό δίκτυο επηρεάζεται από τη συνεχιζόμενη κακοκαιρία.

Στα Ζωνιανά απομακρύνθηκαν προληπτικά δύο παιδιά

Η άνοδος της στάθμης των υδάτων στα Ζωνιανά οδήγησε την Πυροσβεστική στην προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλη οικία.

Νωρίτερα, κάτοικος του χωριού είχε απευθύνει δραματική έκκληση μέσω του neakriti.gr, περιγράφοντας νερό που ξεπερνούσε σε σημεία το μισό μέτρο, φερτά υλικά και αδυναμία κυκλοφορίας.

«Υπάρχουν ηλικιωμένοι που χρειάζονται βοήθεια», ανέφερε, αποτυπώνοντας την αγωνία για εκείνους που δυσκολεύονται περισσότερο να προστατευθούν ή να μετακινηθούν.

Μυλοπόταμος: «500 τόνοι νερού ανά στρέμμα»

Για συνθήκες χωρίς προηγούμενο στην περιοχή έκανε λόγο ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, αναφέροντας ότι οι ποσότητες βροχής αντιστοιχούν, σύμφωνα με τον ίδιο, σε 500 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV, περιέγραψε προβλήματα στα χωριά του δήμου και ιδιαίτερα στα Ζωνιανά. Το βάρος των επιχειρήσεων πέφτει στη διατήρηση των δρόμων ανοιχτών, με μηχανήματα έργου να απομακρύνουν πέτρες, χώματα και άλλα υλικά που μεταφέρουν τα νερά.

Η αγροτική οδοποιία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, δυσκολεύοντας την πρόσβαση προς ορεινές κοινότητες και κτηνοτροφικές μονάδες. Για τους ανθρώπους της περιοχής, ένας ανοιχτός δρόμος είναι απαραίτητος τόσο για την παροχή βοήθειας όσο και για να φτάσουν στις εγκαταστάσεις και στα ζώα τους.

Το 112 προειδοποίησε όλη την Κρήτη – Σε ετοιμότητα και τα Χανιά

Το πρώτο μήνυμα του 112 για τον Μυλοπόταμο εκδόθηκε στις 16:29, ζητώντας περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Στις 18:00 ακολούθησε προειδοποίηση για ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, λόγω των ισχυρών φαινομένων που αναμένονται από το βράδυ της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιφέρεια #Κρήτης από το βράδυ της Παρασκευής 2/10 έως το απόγευμα του Σαββάτου 3/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοήθειας, ενώ οι δήμοι συνδράμουν κυρίως με μηχανήματα έργου.

Η δορυφορική εικόνα έδειχνε τη συνέχεια της κακοκαιρίας

Στη δορυφορική καταγραφή του EUMETSAT στις 18:50 της Παρασκευής, εκτεταμένες νεφικές μάζες εμφανίζονταν πάνω και γύρω από την Κρήτη, με οργανωμένους πυρήνες νεφώσεων.

Η εικόνα αποτύπωνε το νέο κύμα την ώρα που στο έδαφος συνεχίζονταν οι προσπάθειες αντιμετώπισης των πλημμυρών. Η ανησυχία εντείνεται επειδή οι νέες βροχές προστίθενται στις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν ήδη δεχθεί οι πληγείσες περιοχές.

Οροπέδιο Λασιθίου: Χάθηκε η σοδειά πριν προλάβουν να τη μαζέψουν

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, ο πλημμυρισμένος κάμπος αποτυπώνει το μέγεθος της ζημιάς στην αγροτική παραγωγή. Χιλιάδες τόνοι πατάτας και κηπευτικών βρίσκονται κάτω από το νερό.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης κάνει λόγο για ολοσχερή καταστροφή των καλλιεργειών και σοβαρές ζημιές σε αποθήκες, μηχανήματα και αγροτικές εγκαταστάσεις.

Κάτοικοι και δημοτική αρχή υποστηρίζουν ότι το θυρόφραγμα άνοιξε αργά το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις, ώστε τα νερά να διοχετευθούν προς τον Χώνο.

Η κακοκαιρία βρήκε σημαντικό μέρος της παραγωγής ακόμη στα χωράφια. Οι προηγούμενες βροχές είχαν καθυστερήσει τις φυτεύσεις και τη συγκομιδή, αφήνοντας τους παραγωγούς αντιμέτωπους με την απώλεια της σοδειάς που περίμεναν να συγκεντρώσουν.

Μαλάδες: Το νερό παρέσυρε 120 πρόβατα και κατέστρεψε τη μονάδα

Στις Μαλάδες Ηρακλείου, ένας κτηνοτρόφος περιέγραψε πώς η πλημμύρα του πρωινού της Πέμπτης χτύπησε το ποιμνιοστάσιό του.

Από τα 200 πρόβατα που είχε, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τα 120. Παράλληλα, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις, σε τρακτέρ και σε άλλο εξοπλισμό.

Για τον ίδιο, η καταστροφή αφορά τους κόπους μιας ζωής. Η απώλεια μεγάλου μέρους του κοπαδιού συνοδεύεται από ζημιές στα μέσα που χρειάζεται για να συνεχίσει να εργάζεται, κάνοντας την επόμενη ημέρα ακόμη δυσκολότερη.

Νέα δοκιμασία το Σάββατο – Στην Κατηγορία 4 το επεισόδιο βροχής

Η πρόγνωση για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου προβλέπει συνέχεια των βροχών και των καταιγίδων, με τα πιο έντονα φαινόμενα στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης έως τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση επεισοδίων βροχόπτωσης RPI του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, την οποία μεταδίδει το neakriti.gr, το επεισόδιο του Σαββάτου κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 – «Πολύ σημαντική».

Η θερμοκρασία στην Κρήτη προβλέπεται να κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, με ριπές έως 90 χιλιόμετρα την ώρα και σταδιακή μικρή εξασθένηση.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κατά διαστήματα και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου έως το μεσημέρι, με βαθμιαία εξασθένηση στη συνέχεια.

Για τις περιοχές που έχουν ήδη πλημμυρίσει, οι επόμενες ώρες απαιτούν προσοχή και συνεχή παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων. Προέχει να φτάσει βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται και να αποφευχθούν μετακινήσεις που μπορεί να γίνουν επικίνδυνες, όσο κάτοικοι και συνεργεία περιμένουν την υποχώρηση των φαινομένων για να μετρήσουν ολόκληρη τη ζημιά.