Nέα εμφάνιση αγριογούρουνων στο Τρίκορφο Ναυπάκτου, αυτή τη φορά μέσα στην αυλή κατοικίας, καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Τα ζώα πλησίασαν το σπίτι, αναζητώντας τροφή, προκαλώντας την ανησυχία των κατοίκων που βλέπουν τα αγριογούρουνα να κάνουν όλο και συχνότερα την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στην περιοχή, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί επανειλημμένες εμφανίσεις αγριογούρουνων κοντά σε κατοικίες και άλλα σημεία όπου κινούνται άνθρωποι.

Ζημιές σε καλλιέργειες αναφέρουν κάτοικοι και παραγωγοί

Παράλληλα, κάτοικοι και παραγωγοί της περιοχής κάνουν λόγο για ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, αποδίδοντας τις καταστροφές στην αυξημένη παρουσία των ζώων.

Η συχνότερη παρουσία των αγριογούρουνων κοντά σε κατοικημένα σημεία έχει προκαλέσει προβληματισμό στο Τρίκορφο Ναυπάκτου, με τους κατοίκους να ζητούν να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.