Αλλάζουν τα σχέδια για όσους ετοίμαζαν βαλίτσες για Κρήτη, καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Οι ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ, κρατούν τα πλοία δεμένα στα λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στις 19:00, το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο παραμένει σε ισχύ λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πριν φύγετε για το λιμάνι, ελέγξτε το δρομολόγιο

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι τόσο για την Παρασκευή όσο και για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία πριν αναχωρήσουν για το λιμάνι.

Η ενημέρωση είναι απαραίτητη για πιθανές ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές στις ώρες των δρομολογίων.

Ο καιρός θα κρίνει πότε θα λυθούν οι κάβοι

Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα άρσης του απαγορευτικού. Η κατάσταση θα επανεκτιμάται με βάση την εξέλιξη του καιρού και την ένταση των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές.

Για όσους ταξιδεύουν το Σάββατο, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται νέα επιβεβαίωση του δρομολογίου τους: η αναφορά στην επόμενη ημέρα αφορά την ανάγκη ενημέρωσης και δεν συνιστά γενική ακύρωση των σαββατιάτικων αναχωρήσεων.