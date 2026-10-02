Όσοι έχουν προγραμματίσει έκδοση ταυτότητας, χρειάζονται παράβολο ή ετοιμάζονται να πάνε στο γήπεδο το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να υπολογίσουν τις αλλαγές στη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών. Από απόψε, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 22:00, έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 14:00, υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του gov.gr θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμες ή θα λειτουργούν με περιορισμούς.

Αιτία είναι οι εργασίες αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του έργου GCloud NextGen. Το προγραμματισμένο διάστημα φτάνει τις 40 ώρες, με επιπτώσεις σε εφαρμογές για πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Η αυθεντικοποίηση με κωδικούς Taxisnet και η πλατφόρμα myDATA θα παραμείνουν διαθέσιμες σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Ποιοι μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τα εισιτήρια αγώνων

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους φιλάθλους που δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη χρήση ψηφιακού εισιτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, οι πολίτες που δεν έχουν καταχωρισμένο κινητό στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και δεν διαθέτουν ήδη ενεργό Gov.gr Wallet δεν θα μπορούν να αποθηκεύσουν νέο ψηφιακό εισιτήριο αθλητικού αγώνα.

Επίσης, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση έντυπων εισιτηρίων για πολίτες άνω των 65 ετών στα εκδοτήρια των γηπέδων.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αποθηκευτεί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά.

Ραντεβού για ταυτότητα; Κρατήστε τους αριθμούς των παραβόλων

Όσοι έχουν προγραμματισμένο ραντεβού για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας θα πρέπει να έχουν μαζί τους τους αριθμούς των εξοφλημένων παραβόλων, είτε εκτυπωμένους είτε διαθέσιμους στο email τους.

Στις εφαρμογές που επηρεάζονται περιλαμβάνονται τόσο το e-Παράβολο όσο και το myPhoto.

Περιορισμοί προβλέπονται επίσης στην εγγραφή και την επεξεργασία στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, καθώς και στο Κέντρο Ειδοποιήσεων.

Ποιες τραπεζικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες επηρεάζονται

Οι εργασίες θα επηρεάσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές και στην ανταλλαγή στοιχείων με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς:

KYC , για τη διάθεση στοιχείων σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

, για τη διάθεση στοιχείων σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Know Your Business – KYB .

. Online πληρωμές μέσω τραπεζών για e-Παράβολο και Τελωνεία , μέσω του DCTonline.

, μέσω του DCTonline. Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων .

. Ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η ενημέρωση αφορά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και δεν αποτελεί ανακοίνωση γενικής διακοπής των τραπεζικών συναλλαγών.

Στην ηλεκτρονική τιμολόγηση επηρεάζονται το Timologio B2G, καθώς και οι εφαρμογές ΕΔΗΤ, invoiceTools και traceInvoice. Για τις τελευταίες διευκρινίζεται ότι η παραλαβή τιμολογίων θα συνεχίζεται.

Περιορισμοί σε ΚΕΠ και ψηφιακά ραντεβού

Στη λίστα περιλαμβάνονται η εφαρμογή έκδοσης παραβόλων μέσω ΚΕΠ και οι πλατφόρμες εξυπηρέτησης και ραντεβού του myDeskLive.

Μεταξύ αυτών είναι τα myKEPlive, myAADElive, myConsulLive, myDIMOSlive, myDYPAlive, myEFKALive και myKTIMATOLOGIOlive, καθώς και η πλατφόρμα φυσικών ραντεβού της ΔΥΠΑ.

Επηρεάζονται ακόμη υπηρεσίες ενημέρωσης συνταξιούχων του πρώην Δημοσίου, προσωποποιημένης πληροφόρησης δικαιούχων ειδικών συντάξεων του Δημοσίου και παρακολούθησης αίτησης συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ.

Από τα στοιχεία παρόχων έως τη μισθοδοσία του Δημοσίου

Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ή περιορισμούς θα παρουσιάσουν επίσης:

Οι υπηρεσίες διάθεσης στοιχείων σε παρόχους τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου .

. Το Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Κινητής Τηλεφωνίας .

. Η αναζήτηση αναγνωριστικών αριθμών μητρώων μέσω του Προσωπικού Αριθμού .

. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής , η εφαρμογή υποβολής αρχείων από εκκαθαριστές και η εγγραφή εκκαθαριστών Δημοσίου.

, η εφαρμογή υποβολής αρχείων από εκκαθαριστές και η εγγραφή εκκαθαριστών Δημοσίου. Εφαρμογές και μητρώα της δημόσιας διοίκησης, όπως το Μητρώο Διαφάνειας, το Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών και το Μητρώο Φορέων Δημόσιας Διοίκησης.

Η Γενική Γραμματεία αναφέρει ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι εργασίες νωρίτερα. Μέχρι τότε, το πρακτικό ζητούμενο για όσους έχουν υποχρεώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι να έχουν εγκαίρως διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία και να συνυπολογίσουν τους περιορισμούς πριν ξεκινήσουν μια ψηφιακή διαδικασία.