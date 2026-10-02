Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η μεγάλης κλίμακας Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26». Η εθνικής σημασίας άσκηση επιβεβαίωσε την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, τον άρτιο συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας σε συνθήκες αυξημένης επιφυλακής.



Η άσκηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ξεκίνησε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), των Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων του πολιτικού τομέα, που ως σκοπό είχε την εξέταση και δοκιμή του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων (ΣΧΚ).



Στο πλαίσιο διεξαγωγής της άσκησης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ), καθώς επίσης και τα Κέντρα Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) Μειζόνων Διοικήσεων, που συμμετείχαν σε αυτή (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, Αρχηγείο Στόλου, Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης).

Παράλληλα με την ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26» ενεργοποιήθηκε και η Δύναμη Ταχείας Αντιδράσεως «ΔΕΛΤΑ», στο πλαίσιο ελέγχου χρονικών ετοιμοτήτων Μονάδων των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) και της ΔΕΠ, τόσο σε ασκησιακό επίπεδο (ΤΑΑΣ), όσο και σε πραγματική βάση (Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων).



Η ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26» εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και της διαρκούς ενίσχυσης της ετοιμότητας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.